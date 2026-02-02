¡Poder criollo! Jinetes venezolanos imponen un dominio histórico en Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

La delegación de fustas venezolanos selló una actuación sin precedentes en el óvalo de Tampa Bay Downs durante el reciente ciclo de carreras. En una demostración de superioridad absoluta, los látigos criollos conquistaron 19 de las 27 competencias disputadas en el fin de semana,y completaron la gesta el domingo 1 de febrero con siete victorias en una cartelera de nueve pruebas.

Tampa Bay Downs: Jockeys venezolanos que ganaron el domingo

La exhibición dominical inició con Samy Camacho, quien abrió el marcador en la primera carrera sobre Bramble Bush para la cuadra de Ralph Baez, el cual dejó 1:12.73 para los 1,200 metros y un dividendo a Ganador $2.80. La racha continuó en la tercera con el experimentado Daniel Centeno, quien guió a Steady Flo del establo de Gerald Bennett, el cual triunfó en 1,400 metros, con un crono de 1:26.50 y un sólido pago de $6.20.

Acto seguido, el joven aprendiz Ronaldo Rodríguez dio muestras de su talento al imponerse con Wora, defensora del establo de Renaldo Richards en la cuarta competencia, con tiempo de 1:05.13 en 1,100 metros. En la sexta, Samy Camacho regresó al recinto de ganadores con Riding a Dream (1:10.91), y apenas una carrera después, completó su triplete personal con Accent, del estelar establo de Chad Brown, que detuvo el reloj en 1:35.90 sobre la grama.

El cierre de la jornada mantuvo el acento venezolano. Cipriano Gil se lució en la octava prueba con The Best Distance (Trainer: Michael Simone), con pago de $11.20 en la ruta de 1,700 metros. Finalmente, Marcos Meneses puso el broche de oro en la novena con un espectacular "batacazo": triunfó con Calla, ensillado por Damien Damen en grama, con un astronómico dividendo de $49.60 a ganador, para de esta forma sentenciar un domingo inolvidable para el hipismo venezolano en el exterior.