Dominio absoluto: Irad Ortiz Jr. firma un sólido "grand slam" y mantiene el liderato en Gulfstream Park

Este sábado 31 de enero se celebró la jornada en Gulfstream Park, la cual como parte del Championship Meet contó con una programación de 12 competencias que incluyó cinco selectivas, dos de ellas de Grado. El evento principal fue el Holly Bull Stakes (G3) de 275 mil dólares, que ofreció puntos en la Ruta al Kentucky Derby a los cinco primeros en una escala de de 20-10-6-4-2.

Irad Ortiz: Jinete destacado Gulfstream Park

Irad Ortiz Jr. fue el jinete más destacado de la programación sabatina al ganar cuatro competencias.

El cinco veces ganador del Eclipse Award, comenzó la tarde con el triunfo en la cuarta del programa sobre el lomo del potro Wall Street, en un Maiden Optional Claiming de $50.000 para el recorrido de 1.300 metros con registro de 1:17.48 y presentado por Brad Cox. Wall Street abonó un dividendo de $5.00 a Ganador, $2.80 a Placé y $2.40 a Show.

Luego en la sexta, le tocó conducir a If Not For Luck para el trainer Amador Merei Sánchez, en un Claiming de $27.000 y dejó crono de 1:02’’2 para los 5 1/2 furlones (1.100 metros), por lo que arrojó $2.80 a ganador y $2.10 tanto a Placé como a Show.

Su siguiente triunfo fue en el Swale Stakes, a la altura de la octava competencia por intermedio del potro Solitude Dude, preparado por Saffie Joseph Jr. con pagos de $2,40 a ganador, y $2,10 a Placé y Show. Esta selectiva se corrió en distancia de 7 furlongs (1.400 metros) para dejar tiempo de 1:23.2.

El “Grand Slam” llegó por intermedio de la tresañera On Time Girl, en Forward Gal Stakes (G3) de $175.000 en la décima carrera, cuyo crono se detuvo en 1:24.59 para los 7 furlongs (1.400 metros) en pista de arena y preparada por Brad Cox para los colores de Albaugh Family Stables, LLC.

Resultados Championship Meet: Irad Ortiz Jr.

Con estas victorias el estelar jinete logra 59 laureles y se mantiene en el liderato de la estadística del presente meeting. A su vez, Ortiz suma 39 triunfos en esta temporada 2026 y alcanza 4.461 victorias de por vida en los hipódromos norteamericanos.

Para este primer domingo de este mes de febrero, el jockey boricua Ortíz firmó un total de cinco compromisos en el óvalo de Hallandale Beach, Florida.