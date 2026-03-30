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Viviana Gibelli enfrenta delicada situación familiar: "La oración es poderosa"

La belleza recibió el respaldo de compañeros del gremio artístico y de internautas, que piden sanación 

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Meridiano

Lunes, 30 de marzo de 2026 a las 11:00 am
Viviana Gibelli enfrenta delicada situación familiar: "La oración es poderosa"
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La presentadora y actriz venezolana, Viviana Gibelli, compartió en su perfil de Instagram un delicado mensaje, por la situación de salud que enfrenta su hermana Alejandra.

Momento dificultades  

La exreina de belleza posteó una imagen sosteniendo la mano de su hermana, y destacando que son días muy difíciles, pero confiando que la mano de Dios ayudará a salir de la delicada situación con mucho éxito.

“Son días difíciles para la familia, pero vamos de la mano de Dios. La oración es muy poderosa. Me regalan una para la sanación de mi hermana”, es el mensaje con el cual acompañó la fotografía.

Aunque, no reveló qué situación presenta su hermana Alejandra, colegas del medio e internautas llenaron el post de mensajes de fuerza y cariño ante la delicada situación.

Karina, Catherine Fulop, Norkys Batista, Ana Karina Manco, Ivette Domínguez, Maite Delgado, Lili Estefan, Gisselle Blondet, Rodner Figueroa, Albany Lozada, Mimí Lazo, entre otros, escribieron.

"Dios ponga su mano sanadora y se recupere pronto", escribió Ana Karina Manco. 

Familia de Viviana

La exconductora del show “La Guerra de los Sexos”, lleva con amor y felicidad su hogar, juntos a sus pequeños Aranza y Sebastián, a quienes describe como su mayor motor en la vida.

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