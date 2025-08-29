Ana Karina Manco está enfurecida con Costa Rica: Este video lo demuestra

Suscríbete a nuestros canales

Un momento de molestia y tensión vivió la actriz venezolana Ana Karina Manco en Costa Rica. A través de Instagram la belleza que acumula 1.8 millones de seguidores, posteó un video expresando su descontento por la manera de conducir de la gente, asegurando que el eslogan “Pura Vida”, es completamente falso.

En tono fuerte la artista de 57 años y que ha participado en múltiples producciones nacionales como “La Mujer perfecta”, “El país de las mujeres” y “Amores de fin de siglo”, comentó que estaba muy molesta ya que un conductor la había chocado.

Mal momento

Como si fuese una reportera de televisión, no solo compartió la imagen del conductor pegado a su carro, sino también hizo un reclamo fuerte a la prudencia y respeto que los ticos deben tener a la hora de manejar.

“Les tengo que contar lo que es vivir en Costa Rica… Es el país más agresivo para manejar. Aquí todos te tiran el carro, los camiones te quieren mata*. El ‘pura vida’ es una mentira: la gente más agresiva que he conocido en mi vida está aquí. Todos chocan, todos gritan, las mujeres se bajan y te insultan. Este país es pura publicidad”, comentó sin pelos en la lengua.

Alterada la criolla madre de dos hijos llamados Dimitri Nicolás y Alexa, dijo que cada día el país que tiene imponente bosques tropicales, presenta múltiples choques y accidentes.

El clip posteado en las historias de Ana, se volvió viral en cuestión de segundos recibiendo múltiples comentarios de internautas costarricenses por las palabras.

Presentadora enfurecida

Una de las que salió en defensa Costa Rica, fue la presentadora del show “La Mesa Caliente”, de Telemundo, Verónica Bastos, quien tildo a la modelo caraqueña de “malagradecida”.

“Mi país se caracteriza por recibir a todos aquellos que salen del suyo buscando una mejor vida. Pero como estás tan frustrada y enojada, ¿por qué no te regresas al tuyo? Te compro el boleto de avión, no mereces vivir entre los míos que según tú son tan agresivos”, escribió la conductora en redes sociales.

Hasta el momento Ana Karina no se ha pronunciado por la polémica que se ha armado en las plataformas digitales.