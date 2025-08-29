Así luce el galán de la telenovela "Cristal" a sus 73 años

Suscríbete a nuestros canales

La televisión venezolana ha dejado grandes personajes, pero también, inolvidables actores, uno de ellos el galán de la telenovela “Cristal”, Carlos Mata, quien cumple 73 años, este 28 de agosto.

A su edad, conserva el carisma, la voz y la conexión con el público que ha logrado construir, gracias a ser una de las figuras más destacadas del medio artístico venezolano. En su época, conquistó corazones con telenovelas como “Cristal”, “La Dama de Rosa” y “Señora”, tres grandes producciones nacionales.

Un galán que no buscó ser galán

El actor Carlos Mata era ajeno al espectáculo, sus inicios en la actuación se remontan cuando era estudiante de arquitectura y acompañó a un amigo a un casting, sin embargo, la suerte le tocó a él, cuando el director hizo algunas pruebas y tiempo más tarde estaba debutando en Godspell.

Aunque muchos lo recuerdan por ser un galán de telenovelas codiciado, lo cierto, es que este no quería serlo, simplemente le tocó.

“Yo no quería ser protagonista, no quería ser galán, digamos que fui obligado”, confesó en una entrevista para La Nación, en su paso por Argentina.

Su trayectoria recolecta 50 años de carrera artística, atribuyéndole su debut musical. Con una voz melancólica lanzó temas como “Déjame intentar”, “Que por qué te quiero” y “Te estoy amando tanto”.

Sin embargo, una de sus mayores frustraciones fue no tener voz para cantar rock, un género que le apasiona.

73 años llenos de vitalidad

Carlos Mata continúa vigente en la historia de la televisión nacional e internacional, y también, en la memoria de quienes alguna vez disfrutaron de sus proyectos. En la actualidad, se mantiene activo en redes sociales.

Y, por motivo de su cumpleaños figuras como Jonathan Montenegro y Mariela Alcalá, felicitaron al actor a través de sus cuentas personales.