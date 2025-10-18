Diosa Canales confirmada como parte de “La Casa de Alofoke 2”

Suscríbete a nuestros canales

La vedette venezolana Diosa Canales está confirmada para entrar a “La Casa de Alofoke”, un reality show creado por el empresario dominicano y creador del programa, Santiago Matías, conocido como Alofoke.

Al ser uno de los sucesos de streaming más vistos de ahora, la cantante venezolana no podía negarse a la convocatoria hecha por Alofoke. Aunque no hubo rumores de su participación, el público está satisfecho por su llegada al programa.

“Muchachos prepárense que llega la real diva. Ustedes pedían… Bienvenida al evento digital más importante del siglo”, fue la bienvenida de Diosa Canales a “La Casa de Alofoke” en su segunda temporada.

La despampanante venezolana no tardó en responder al anuncio: “Gracias Santiago Matías, lista para conquistar Dominicana”. Además, exigió tener tambores dentro del reality show.

Estreno de “La Casa de Alofoke 2”

La tan esperada “La Casa de Alofoke 2” estará disponible en streaming este próximo lunes 20 de octubre, y desde ya mantiene con ansias a sus seguidores para conocer las polémicas y estrategias que aplicarán sus participantes.

En su primera edición el reality show ha generado un impacto masivo. El formato de convivencia, transmitido 24/7 por YouTube, ha acumulado más de 40 millones de horas vistas y ha logrado picos históricos de 1.3 millones de espectadores simultáneos.

Por ello se espera que esta segunda edición barra por completo a la primera.

Rumores de venezolanos en “La Casa de Alofoke”

Desde hace semanas se rumoró la participación de la cantante venezolana Daniela Barranco, luego de que el creador del espacio comenzara a seguirla en Instagram, generando fuertes rumores de su participación el el programa, sin embargo, nada ha sido concretado hasta ahora.

De igual manera, el influencer César Rangel, mejor conocido como ‘Cesita’, comenzó una campaña en redes sociales para ser tomado en cuenta para la segunda temporada, pero no ha sido confirmado por los momentos.