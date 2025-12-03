LVBP: Cardenales vino de atrás y dejó en el terreno a los Tigres

Suscríbete a nuestros canales

Los Cardenales de Lara sumaron su tercera victoria consecutiva al dejar en el terreno en entradas extras a los Tigres de Aragua con pizarra de 4 a 3 en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Ildemaro Vargas fue el encargado de sentenciar el encuentro en el décimo inning con hit de oro para que los crepusculares se pusieran a solo un juego por debajo de .500 y con apretando todo aún más en la tabla de posiciones.

Los Tigres picaron adelante en el propio primer inning gracias a un doble de David Rodríguez que trajo desde la primera a Gorkys Hernández. Los larenses igualaron la pizarra en la baja del cuarto, con el quinto cuadrangular de Eduardo García por el jardín central.

En el sexto, Leobaldo Cabrera le devolvió la ventaja a los bengalíes con doble impulsor de dos.

En el séptimo, Cardenales descontó una con sencillo impulsor de Yonny Hernández y en el octavo, Danry Vásquez empató el juego a tres carreras con doble al jardín derecho.

Ya en el décimo inning, y con corredor en segunda, Aragua no pudo dar el batazo para tomar la ventaja. En el cierre del décimo, Ildemaro Vargas pegó sencillo al izquierdo para que anotara Rafael Ortega con la carrera de la victoria.

Esta fue la primera victoria en cuatro encuentros en entrada extras para los Cardenales de Lara, por su parte, fue la primera derrota de los dirigidos por Ozzie Guillén en cuatro choques esta temporada.

La victoria fue para Listher Sosa (1-2) y la derrota la cargó Ronnie Williams (4-1).