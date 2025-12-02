El ejemplar que "Luce Un Mundo" vuelve a competir tras cinco meses de ausencia en La Rinconada

Este domingo 07 de diciembre, la vibrante ciudad de Caracas se alista para vivir otra apasionante jornada de carreras en el emblemático Hipódromo La Rinconada. A partir de la 1:00 de la tarde, la afición hípica podrá disfrutar de un total de doce emocionantes pruebas, lo que promete una tarde llena de adrenalina y espectáculo.
NOTAS RELACIONADAS
Reunión 47: La Rinconada Carreras Retorno
La atención estará centrada indudablemente en el 5y6 nacional que como de costumbre tendrá $1.250.000 a repartir para el afortunado ganador del cuadro único con seis.
La undécima competencia del domingo, quinta válida con hora de partida a las 5:10 p.m., está reservada para machos nacionales e importados de 4 y 5 años ganadores de 3 y 4 carreras, en distancia de 1.400 metros, donde han sido anotados 10 purasangres, y el entrenador Fernando Parilli Araujo inscribió al ejemplar Tintorero que estrena su cuadra.
Dicho ejemplar es un castaño hijo de Deliberately en Kalahari por Mr. Mistofflees, propiedad del Stud ‘Z.M’, nacido y criado en el Haras Oropal. Tintorero tiene campaña de 18 actuaciones para tres victorias su más reciente actuación arribó en la tercera casilla a dos cuerpos y un cuarto del ganador Parrillero.
Cabe destacar que todas sus actuaciones siempre han sido buenas y es muy jugado por a la afición hípica que lo respalda, lo que hace pensar que en esta ocasión no será la excepción porque en el papel luche mucho ante sus rivales.
Para esta ocasión regresa a las manos del jinete profesional José Alejandro Rivero que ya lo conoce al punto de ganarlo en una ocasión. Su regreso a la pista lo hará con los siguientes implementos: BB (Bozal Blanco), Gr (Gríngolas), La (Lengua Amarrada) y V (Vendas).
Estos han sido los ejercicios más recientes para Tintorero:
Nov 21 H. Medina E/P 16,1 29,3 42,2 (600) 55,1 2p 68,2/ contenido, muy bien con remate de 12,4.
Nov 28 H. Medina E/P 16,4 30,1 43,4 (600) 57,4/72,1//89,3/// cómodo con remate de 13,3. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH