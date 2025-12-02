Hipismo

El ejemplar que "Luce Un Mundo" vuelve a competir tras cinco meses de ausencia en La Rinconada

En carrera pareja este castaño puede cristalizar y abonar excelente dividendo en la arena de Coche

Por

Gustavo Mosqueda
Martes, 02 de diciembre de 2025 a las 12:00 pm
El ejemplar que "Luce Un Mundo" vuelve a competir tras cinco meses de ausencia en La Rinconada
Foto: José Antonio Aray
Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 07 de diciembre, la vibrante ciudad de Caracas se alista para vivir otra apasionante jornada de carreras en el emblemático Hipódromo La Rinconada. A partir de la 1:00 de la tarde, la afición hípica podrá disfrutar de un total de doce emocionantes pruebas, lo que promete una tarde llena de adrenalina y espectáculo.

NOTAS RELACIONADAS

Reunión 47: La Rinconada Carreras Retorno

La atención estará centrada indudablemente en el 5y6 nacional que como de costumbre tendrá $1.250.000 a repartir para el afortunado ganador del cuadro único con seis.

La undécima competencia del domingo, quinta válida con hora de partida a las 5:10 p.m., está reservada para machos nacionales e importados de 4 y 5 años ganadores de 3 y 4 carreras, en distancia de 1.400 metros, donde han sido anotados 10 purasangres, y el entrenador Fernando Parilli Araujo inscribió al ejemplar Tintorero que estrena su cuadra.

Dicho ejemplar es un castaño hijo de Deliberately en Kalahari por Mr. Mistofflees, propiedad del Stud ‘Z.M’, nacido y criado en el Haras Oropal. Tintorero tiene campaña de 18 actuaciones para tres victorias su más reciente actuación arribó en la tercera casilla a dos cuerpos y un cuarto del ganador Parrillero.

                                         

Cabe destacar que todas sus actuaciones siempre han sido buenas y es muy jugado por a la afición hípica que lo respalda, lo que hace pensar que en esta ocasión no será la excepción porque en el papel luche mucho ante sus rivales.

Para esta ocasión regresa a las manos del jinete profesional José Alejandro Rivero que ya lo conoce al punto de ganarlo en una ocasión. Su regreso a la pista lo hará con los siguientes implementos: BB (Bozal Blanco), Gr (Gríngolas), La (Lengua Amarrada) y V (Vendas).

Estos han sido los ejercicios más recientes para Tintorero: 

Nov 21 H. Medina E/P 16,1 29,3 42,2 (600) 55,1 2p 68,2/ contenido, muy bien con remate de 12,4.

Nov 28 H. Medina E/P 16,4 30,1 43,4 (600) 57,4/72,1//89,3/// cómodo con remate de 13,3. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH

 

 

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Carreras LVBP
Martes 02 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo