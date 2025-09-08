Hipismo

Fernando Parilli Araujo pica adelante en el tercer meeting de entrenadores en La Rinconada

El experimentado entrenador subió al recinto de ganadores en par de ocasiones en la reunión 34

Por Gustavo Mosqueda
Lunes, 08 de septiembre de 2025 a las 09:45 am
Fernando Parilli Araujo pica adelante en el tercer meeting de entrenadores en La Rinconada
Foto: José Antonio Aray
Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 7 de septiembre se realizó la reunión 34 de competencias en el hipódromo La Rinconada, con una programación de 12 carreras parejas, sin prueba de grado o selectivas.

NOTAS RELACIONADAS

Destacados: La Rinconada Entrenador Victorias

El entrenador, Fernando Parilli fue el más destacado con 2 triunfos uno en las no válidas y otro dentro de 5y6, con esta actuación se convierte por ahora en  el actual líder de este tercer meeting que apenas dio inicio en su primera fecha la tarde de ayer domingo 7 de septiembre en la arena caraqueña.

La primera foto para Parilli llegó por intermedio de la potra de dos años Flor de Caña en yunta con Francisco Quevedo en la primera carrera. Esta hija de Gala Award por Patinera en Documentary dominó en final cerrado a la compañera de cuadra Carora’s Dream (Usa) que, con la monta de Lugo Jr., tuvo que conformarse con el segundo.

                                          

El entrenador visitó nuevamente el recinto de ganadores, pero en la décima carrera del 5y6 por intermedio de la yegua Chimpolera, que logra segunda victoria consecutiva con la monta de Jaime “Pocho” Lugo. La castaña del Stud “Z.M” abonó en taquilla Bs 123,49 por concepto de ganador.

                                           

Ya cumplida la primera fecha de carreras del tercer meeting así van las cosas:

1-Fernando Parilli Araujo con 2 victorias.

2-Albany González, José Sánchez, German Rojas Jr., Carlos Luis Uzcátegui, Carlos Radelli, Jefferson Rivas, Dany Pimentel, Yorvis Villamizar, Wladimir Sánchez y William Laya.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Lionel Messi
Lunes 08 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo