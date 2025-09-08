Lo que no se vio de la victoria: Un jinete aprendiz multado por esta razón en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La fiesta del hipismo en el arranque del tercer meeting del 2025 se llevó a cabo la tarde de ayer domingo 07 de septiembre con la realización de la reunión número 34 de la temporada con una programación que contempló 12 interesantes carreras sin pruebas selectivas ni de grado pero el juego del 5y6 nacional volvió a figurar al ser protagonista por vigésima primera jornada consecutiva con montó récord en recaudación.

Resultados de carrera: La Rinconada Jinete Aprendiz

En la undécima carrera de la tarde, quinta válida programada para la 5:10pm con una nómina de diez participantes, carrera especial para caballos nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadores y que a la postre fue una victoria para el castaño de tres años Rafiki con Oliver Medina.

Sanción: Jinete Aprendiz Multa

Cabe destacar que el pupilo del preparador Wladimir Sánchez cruza la meta en ganancia con la monta de Medina y que a su vez deja en taquilla dividendo de Bs 537,63 a ganador, y posteriormente los comisarios deciden multar al joven látigo por hacer uso excesivo del fuete, tal y como se lee a continuación.

USO INDEBIDO DEL LÁTIGO (MULTA)

Luego de observar la repetición de la prueba esta Junta de Comisarios pudo detectar que el jinete OLIVER MEDINA, hace uso indebido del látigo, fustigando de manera exagerada y excesiva a su conducido RAFIKI N° 05. Esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al mencionado jinete, todo de conformidad a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento Nacional de Carreras.