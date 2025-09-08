Hipismo

Lo que no se vio de la victoria: Un jinete aprendiz multado por esta razón en La Rinconada

La sanción fue producto a los hechos ocurridos en una de las pruebas válidas de la reunión 34 en La Rinconada

Por Gustavo Mosqueda
Lunes, 08 de septiembre de 2025 a las 08:32 am
Foto: David Urdaneta
La fiesta del hipismo en el arranque del tercer meeting del 2025 se llevó a cabo la tarde de ayer domingo 07 de septiembre con la realización de la reunión número 34 de la temporada con una programación que contempló 12 interesantes carreras sin pruebas selectivas ni de grado pero el juego del 5y6 nacional  volvió a figurar al ser protagonista por vigésima  primera jornada consecutiva con montó récord en recaudación.

En la undécima carrera de la tarde, quinta válida programada para la 5:10pm con una nómina de diez participantes, carrera especial para caballos nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadores y que a la postre fue una victoria para el castaño de tres años Rafiki con Oliver Medina.

Cabe destacar que el pupilo del preparador Wladimir Sánchez cruza la meta en ganancia con la monta de Medina y que a su vez deja en taquilla dividendo de Bs 537,63 a ganador, y posteriormente los comisarios deciden multar al joven látigo por hacer uso excesivo del fuete, tal y como se lee a continuación.

                                      

Luego de observar la repetición de la prueba esta Junta de Comisarios pudo detectar que el jinete OLIVER MEDINA, hace uso indebido del látigo, fustigando de manera exagerada y excesiva a su conducido RAFIKI N° 05. Esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al mencionado jinete, todo de conformidad a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento Nacional de Carreras.

 

Lunes 08 de Septiembre de 2025
