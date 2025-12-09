Bunker por su cuarta selectiva consecutiva en el LXIII Clásico Comparación (GI) en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El LXIII Clásico "Comparación" (Grado I) se llevará a cabo el próximo domingo 14 de diciembre en el óvalo de Coche. La prestigiosa prueba se disputará en el tradicional recorrido de 1.600 metros (la milla), una distancia clave para definir a los futuros y prometedores dosañeros del año que dirán presente en el 2026.

La carrera está pautada para efectuarse a las 3:30 de la tarde, ubicándose en el programa como la quinta de las pruebas no válidas de la reunión número 48 de la temporada hípica en La Rinconada.

El Clásico repartirá un atractivo premio de Bs. 10.000, sumado a 150.000 dólares, lo que subraya la relevancia y la alta competitividad de este evento en el calendario selectivo venezolano.

Dicho evento contará con una nómina de nueve corredores, entre los cuales se destaca la participación de dos ejemplares hembras (yeguas), un hecho notable en este tipo de clásicos.

Análisis de los participantes y rivales a vencer: Potros

La nómina del LXIII Clásico “Comparación” (GI) en La Rinconada cuenta con varios protagonistas, pero los focos apuntan hacia los siguientes ejemplares:

El Favorito a Batir

Bunker: Este potro, presentado por Gabriel Márquez, ha mostrado una progresión constante y notable en cada salida. Su récord actual es de cuatro triunfos en tres presentaciones.

Lo más destacable es que sus últimas tres victorias han sido de corte selectivo. En esta ocasión, afronta el recorrido de 1.600 metros, una distancia que no debería representar un problema para sus probados medios locomotivos.

Las Yeguas Desafiantes: 1.600 metros

Star Of God: Es una de las dos potras inscritas en la carrera. A pesar de haber fallado en su más reciente presentación, su sólido pedigrí de importada le otorga el crédito y el potencial necesario para convertirse en una seria sorpresa en este emotivo compromiso.

Melcocha (USA): Otra de las competidoras de gran nivel, preparada por Fernando Parilli Araujo. Lamentablemente, el puesto de partida interior (puesto de adentro) puede ser un factor adverso en el recorrido. Sin embargo, viene de demostrar que está capacitada para grandes cosas y se espera que este domingo concrete una presentación de primera línea.

Antecedente Histórico: 2024

La edición LXII del Clásico “Comparación” (GI) sirvió de plataforma para el triunfo de la yeguas importada Bella del Nilo, propiedad del Stud “Marv”. En aquella oportunidad, Bella del Nilo fue conducida por Javier Castellano y entrenada por Manuel Vielma, capaz de detener el cronómetro en 99.1 segundos para la distancia de 1.600 metros.