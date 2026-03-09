HINAVA llama a Averiguación Administrativa esta yunta en Valencia

Suscríbete a nuestros canales

La tarde del sábado 7 de marzo se realizó en el hipódromo Nacional de Valencia, la celebración de la reunión número seis de la temporada 2026 en donde se cumplieron a cabalidad un total de ocho competencias sin selectivas y tuvo como destacados a los jockeys Hemirxon y Oliver Medina, el cual aún es aprendiz y a los entrenadores Henry Alayón y José Dilascio, todos con dos victorias cada uno.

Valencia: Yunta entrenador-jinete es llamada a Averiguación Administrativa

En la tercera carrera de la tarde sabatina se dio inicio a la primera válidad del 5y6 nacional donde se reservó una prueba para yeguas nacionales o importadas de tres años, debutantes o no ganadoras en un recorrido de 1.200 metros y con la participación de nueve hembras que compitieron.

La victoria fue para la cincoañera Preciosa Dolores, con la monta de R. Ordoñez y el entrenamiento de E. Pimentel con un tiempo oficial de 77’ para los 1.200 metros de la carrera y generó un dividendo de Bs.228 a ganador y Bs.166,34 el place de la jugada.

Finalizada la competencia y la jornada sabatina, El Hipódromo Nacional de Valencia dio a conocer la hoja de resoluciones finales que es hecha por la Junta de Comisarios del óvalo donde dan a conocer la Apertura de una Averiguación Administrativa al entrenador José Jaramillo y al jockey aprendiz Robert Vera, quien estuvo sobre la conducción de la yegua Kindness, así lo informaron en las resoluciones que son publicadas en las cuentas oficiales de la institución en distintas redes sociales.

APERTURA DE AVERIGUACION ADMINISTRATIVA: Vista la actuación del ejemplar KINDNESS (06); Esta JUNTA DE COMISARIOS procede a abrir la AVERIGUACION ADMINISTRATIVA de conformidad con los artículos 5, 14, 17, 18 y 262 del REGLAMENTO NACIONAL DE CARRERAS. Así mismo se le notifica a los Ciudadanos JARAMILLO JOSE (ENTRENADOR) C.I.V. 14.410.062 Y VERA ROBERT (JINETE APRENDIZ) C.I.V. 33.352.695 a comparecer ante el DESPACHO de LA JUNTA DE COMISARIOS DEL HIPODROMO NACIONAL DE VALENCIA (HINAVA). El día Lunes 09 de marzo de 2026 entre las 10:00 y 10:30 a.m. a los fines de rendir entrevista.