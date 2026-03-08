Fallece icónica productora venezolana y deja un imborrable legado en la televisión

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de la televisión venezolana atraviesa un momento de duelo tras confirmarse el fallecimiento de la reconocida productora Alba Fernández de Revenga, una de las figuras más influyentes en la historia de la producción televisiva del país.

La creadora audiovisual murió a los 88 años, dejando un legado que marcó a varias generaciones de profesionales y televidentes.

La noticia de su muerte generó múltiples mensajes de reconocimiento y gratitud por parte de colegas, figuras del entretenimiento y organizaciones culturales que destacaron su impacto dentro y fuera de la pantalla.

Una productora estrella que hizo historia

Durante décadas, Alba fue considerada una mente creativa clave dentro de la industria audiovisual venezolana. Su trabajo ayudó a consolidar proyectos televisivos que se convirtieron en referencia durante la llamada época dorada de la televisión nacional.

A lo largo de su trayectoria, desarrolló gran parte de su carrera en Venevisión, donde participó en la creación y producción de varios formatos televisivos que alcanzaron gran popularidad.

Entre los programas más recordados en los que trabajó destacan “Sopotocientos”, un espacio infantil que marcó a generaciones, así como producciones de entretenimiento como “La estrella de la fortuna”, “Match 4” y “Cuéntame Venezuela”.

Estas producciones no solo lograron altos niveles de audiencia, sino que también contribuyeron a consolidar una etapa de creatividad y expansión para la televisión venezolana, caracterizada por la diversidad de contenidos educativos, culturales y de entretenimiento.

Además de su trabajo frente a las cámaras, Revenga también fue reconocida como una formadora de talentos. Muchos profesionales del medio audiovisual señalaron que su experiencia y exigencia en producción representaron una verdadera escuela dentro del sector televisivo.

Su impacto también llegó a la educación y la cultura

Más allá de la televisión, Alba Fernández de Revenga también se destacó por su compromiso con proyectos educativos y culturales en Venezuela.

Entre sus aportes más significativos estuvo su participación en la creación del Museo de los Niños de Caracas, una institución dedicada a fomentar el aprendizaje interactivo entre las nuevas generaciones.

Asimismo, participó en la fundación de la Casa Uslar Pietri, organización enfocada en promover el pensamiento y la obra del reconocido escritor venezolano Arturo Uslar Pietri.

Estas iniciativas reflejaron su visión de la comunicación y el entretenimiento como herramientas para educar y fortalecer la cultura.