¡Final de infarto! Junior Alvarado sobre Destino d'Oro vuela en Tampa Bay y sentencia su dominio en una foto de leyenda

Dentro de la jornada estelar disputada este sábado en el hipódromo de Tampa Bay Downs, en Oldsmar, Florida, se corrió el Hillsborough Stakes G2, con una victoria sólida de Destino d'Oro, con la monta de su jinete habitual Junior Alvarado, que voló en los metros finales y en un final de infarto se quedó con el triunfo.

Destino d'Oro con Junior Alvarado en el último brinco

Destino d'Oro, de 4 años consolidó su excelente estado de forma al adjudicarse el Hillsborough Stakes G2, con un premio de $225,000, celebrado este sábado 7 de marzo de 2026 en el hipódromo de Tampa Bay Downs. Bajo la conducción del jinete Junior Alvarado y el entrenamiento de Brad Cox, la hija de Bolt d'Oro logró una victoria dramática por escaso margen sobre la favorita Whiskey Decision.

Destino d'Oro, que venía de ganar el Pegasus World Cup Filly & Mare Turf en enero, supo sortear el tráfico durante la competencia de 1 1/8 millas (1,800 metros) en grama para rematar con fuerza en los metros finales, en crono final de 1:52.18, para sumar su sexta victoria en 9 presentaciones de por vida, extendiendo su racha actual a tres victorias consecutivas en pruebas selectivas.

Esta victoria la reafirma como una de las mejores yeguas maduras en pista de grama de la temporada, sumando otro éxito de grado a su campaña tras sus triunfos previos en el Tropical Park Oaks y el Pegasus.