Famosos que apoyaron a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

La noche del lunes 9 de marzo se vivió un intenso juego en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, entre Venezuela y Nicaragua. Muchos fueron los criollos que estuvieron presentes para apoyar a la selección en Miami.

A través de Instagram, artistas celebraron el juego, en el que Venezuela se impuso 4-1 sobre Nicaragua.

Famosos presentes

El cantante y actor Víctor Drija fue uno de los asistentes, luciendo con mucha felicidad la camisa de Venezuela en color vinotinto.

“Venezuela juega mucha pelota”, escribió en una publicación de Instagram.

Sasha Fitness

La criolla lució radiante en el campo de juego apoyando a la selección nacional.

La belleza estuvo en la compañía de sus hijas, Avril y Luna, quienes se fotografiaron con los peloteros venezolanos.

Junior Alvarado

El jinete venezolano estuvo en la justa deportiva, portando con mucho orgullo la camisa venezolana.

Juan Fernando Arango

El exjugador de fútbol estuvo disfrutando del juego Venezuela vs Nicaragua.

Akapellah

El rapero venezolano estuvo en el partido realizado en el loanDepot park de Miami.