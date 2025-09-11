Famosos venezolanos que han sido víctimas de filtración de material íntimo

Suscríbete a nuestros canales

Después del escandaloso video íntimo de Roxana Díaz y Jorge Reyes, el país no había visto otra polémica como esta sino hasta los últimos años, cuando diferentes famosos venezolanos han sido víctimas de este tipo de filtración.

Nombres como Erika Schwarzgruber, José Ramón Barreto y Vanessa Bohórquez, han resonado en la farándula criolla e internacional luego que su intimidad fuera expuesta mediante videos o fotografías que le dieron la vuelta el mundo.

¿Cuáles famosos venezolanos han pasado por esto?

Roxana Díaz y Jorge Reyes

Artistas destacados de novelas venezolanos, sufrieron uno de los casos más recordados del espectáculo venezolano cuando se filtró un video íntimo de ambos. Según la versión de Díaz, el material fue sustraído de la casa de Reyes y luego distribuido en sobres a canales de televisión, que lo difundieron sin su consentimiento.

Aun décadas después, el suceso tuvo repercusiones emocionales durísimas: la actriz recordó que fue un “dolor de cabeza” para ella y su entorno familiar, especialmente por la reacción de los medios y del público.

Vanessa Bohórquez

Es una reconocida modelo venezolana que alcanzó notoriedad en plataformas como OnlyFans. En su caso, el problema surgió cuando varios de sus videos íntimos, originalmente pensados para su público suscriptor se filtraron en redes sociales abiertas.

Este sucedo demostró que, la también influencer había perdido ese modo control sobre quién los veían. Aunque el contenido era de su autoría, la divulgación no autorizada generó un escándalo público por el uso indebido de material personal.

José Ramón Barreto

El actor de “Bolívar” expresó públicamente que la difusión de un video privado en el que aparecía teniendo relaciones sexuales con la influencer Emma Guerrero en 2020, fue infiltrado sin consentimiento.

Él aclaró que se trataba de un material grabado de forma privada por personas adultas, pero que la exposición masiva generó una crisis de respeto e intimidad, especialmente hacia la ecuatoriana.

La Divaza

En marzo de 2020 circuló en redes un supuesto video íntimo del influencer, que despertó fuerte polémica. Aunque la filtración generó revuelo, él mismo se pronunció para negar que lo que se estaba compartiendo sea verídico o autorizado. Muchos medios reportaron el rumor, pero faltó confirmación oficial del contenido.

Aleska Génesis

En 2022, salieron a la luz fotos y videos íntimos de la modelo zuliana, filtrados por su expareja, el empresario Miguel Mawad. Estas imágenes, que él presuntamente había tomado durante su relación, fueron distribuidas sin su consentimiento.

Públicamente, con cierto humor, la rubia lanzó cómicos mensajes en su Instagram, como, por ejemplo: “Ay equis ahora dilo sin llorar”.

Erika Schwarzgruber, Kent James y Yorgelis Delgado

Las actriz venezolanas y el cantante, Kent, protagonizaron un video íntimo sexual que fue grabado alrededor de los años 2010-2011 y circuló en redes sociales por allá en el 2017. Schwarzgruber confesó que, fue extorsionada por una persona que le pidió algo a cambio de no filtrar el video.

Tras la difusión, los involucrados aceptaron haber vivido "horas infernales", por el impacto social, mediático y personal.

Luis Olavarrieta

Hace unos años, el animador venezolano pasó por un agrio momento luego que corriera como pólvora en redes sociales un supuesto video enviado por él mismo a otro hombre en el que aparecía en una situación comprometedora y subida de tono. Sin embargo, fue un tema que no escaló por mucho tiempo en la farándula.

Isabella Ladera

La joven influencer venezolana se vio envuelta en un escándalo tras la filtración de un video sexual que grabó con el cantante colombiano Beéle, su expareja. Ella afirma que ese material solo estaba en manos de ambos, y considera la filtración “una de las traiciones más crueles”.

Desde que el video se volvió viral, la modelo emprendió acciones legales, ha denunciado públicamente la violación de su dignidad y enfatiza que la culpa no la pertenece a ella, sino a quien traicionó su confianza.