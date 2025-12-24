MLB: ¿Eugenio Suárez de regreso a Seattle para la temporada 2026?

Suscríbete a nuestros canales

Los Marineros de Seattle avanzan en la planificación de la próxima temporada en la Major League Baseball 2026. Tras quedar a un paso de disputar la Serie Mundial, la gerencia se encuentra analizando distintos caminos para reforzar el roster, en el que encajaría la figura nuevamente del venezolano, Eugenio Suárez.

El pelotero de 34 años es un nombre familiar para la fanaticada. Aunque su regreso en la segunda mitad del 2025 con el uniforme de Seattle no logró los números que se esperaban, su peso dentro y fuera del terreno sigue siendo considerado dentro de esta franquicia.

¿Eugenio Suárez de regreso a Seattle?

El antesalista venezolano podría volver a ser parte de los Marineros en 2026. El gerente general Justin Hollander reconoció en una entrevista con MLB Network Radio que existe comunicación constante con los representantes de Eugenio Suárez, destacando el impacto intangible que el jugador genera en el grupo, más allá de lo que reflejan las estadísticas en la Gran Carpa.

Suárez regresó a Seattle a mediados de la campaña pasada, luego de ser adquirido vía cambio el 31 de julio desde los Arizona Diamondbacks. En ese tramo final disputó 53 encuentros, con 200 turnos al bate, seguido de 27 anotadas, 38 imparables, nueve dobles, 13 cuadrangulares, 31 remolcadas, tres bases robadas y 17 bases por bolas con un promedio ofensivo de .189.

Su faceta de ser un bateador que conecta muchos extrabases es uno de los factores que Seattle valora de cara al futuro. Además, hay que recordar que terminó la campaña con 49 cuadrangulares, siendo el líder venezolano en este departamento.

Tomando en cuenta que se encuentra actualmente en la agencia libre, les permitiría llegar a un acuerdo y tener la versatilidad de Suárez con un uso como constante de antesalista y bateador designado, rol que podría maximizar su aporte sin exigirle defensivamente.

Finalmente, no cabe duda de que un posible retorno por parte de Eugenio Suárez a los Marineros de Seattle dará mucho de qué hablar en los próximos días para lo que será una nueva temporada en el mejor béisbol del mundo.