MLB: ¡Bomba en Pittsburgh! Piratas firman a O’Hearn por esta cantidad

Los Piratas de Pittsburgh dan un golpe de autoridad en el mercado de agentes libres al firmar al primera base Ryan O’Hearn por un contrato de dos temporadas y 29 millones de dólares. Según reportes de Fansided, el acuerdo incluye 500 mil dólares en bonos por rendimiento en cada año. Esta movida se suma a las recientes adquisiciones de Brandon Lowe y Jake Mangum, consolidando una ofensiva más profunda para el equipo de la División Central de la Liga Nacional.

De suplente a estrella en Baltimore y San Diego

O’Hearn, de 32 años, vivió una revitalización en su carrera durante su paso por los Orioles de Baltimore y los Padres de San Diego. En la última campaña, disputó 144 juegos y registró una línea ofensiva de .281/.366/.427, con 17 cuadrangulares.

Su poder contra pitchers derechos lo hace un candidato perfecto para ser el titular habitual en esas situaciones. Sin embargo, sus números caen drásticamente ante zurdos, lo que obliga a los Piratas a considerar un matchup inteligente.

O’Hearn exhibe claras limitaciones contra lanzadores izquierdos, un punto débil que Pittsburgh deberá abordar. La directiva apunta a alternarlo con prospectos como Jhostynxon García o Nick Yorke, quienes podrían cubrir esas entradas clave.