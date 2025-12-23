MLB: Dos leyendas que se niegan a ser inmortalizadas en Cooperstown

Suscríbete a nuestros canales

El Salón de la Fama es el máximo reconocimiento que un pelotero puede recibir en Grandes Ligas. Formar parte de Cooperstown es haber construido un legado en el juego y dejar una huella imposible de olvidar para la afición. En esa línea, hay dos lanzadores que se niegan al retiro y postergan su inmortalización.

Justin Verlander y Max Scherzer, dos futuros miembros del Salón de la Fama, todavía no piensan en Cooperstown. Con 43 y 42 años en 2026, ambos quieren seguir lanzando y demostrar que aún tienen gasolina en el tanque, prolongando la espera de su ingreso a la inmortalización de la liga.

Verlander y Scherzer vivieron temporadas complicadas con muchos altibajos, pero un gran cierre de 2025. en el caso de Justin una segunda mitad con 2.60 de ERA y para Max una postemporada élite con Azulejos. Ahora afrontan 2026 como piezas complementarías de sus respectivos equipos.

¿Cómo afrontar Justin Verlander y Max Scherzer la temporada 2026?

Justin Verlander y Max Scherzer llegarán a 2026 sin nada que demostrar y al mismo tiempo, con todo el deseo de seguir lanzando. Entre los dos suman 487 victorias, efectividades de por vida por debajo de 3.40, 7.042 ponches, cuatro anillos de Serie Mundial y seis premios Cy Young.

Con ese curriculum serán exaltados al Salón de la Fama en su primera oportunidad y no hay duda de eso. Para Verlander y Scherzer, 2026 es una temporada motivada por la pasión y amor por el juego. Quieren seguir sintiéndose dominantes en la lomita, sin nada que demostrar.

Números de Justin Verlander y Max Scherzer en su carrera

- Justin Verlander: 22 temporadas, 555 juegos, 266-158, 3.32 efectividad, 3567.2 entradas, 3046 hits, 1317 carreras limpias, 371 jonrones, 1004 boletos, 3553 ponches, 1.13 WHIP

- Max Scherzer: 22 temporadas, 483 juegos, 221-117, 3.22 efectividad, 2963.0 entradas, 2433 hits, 1059 carreras limpias, 354 jonrones, 779 boletos, 3489 ponches, 1.08 WHIP