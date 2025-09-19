El vigente legado de Justin Verlander comparado a otros pitchers históricos

Suscríbete a nuestros canales

La vigencia de Justin Verlander es indiscutible, pues Gigantes de San Francisco ha gozado de su valioso aporte e innegable experiencia, esta temporada 2025.

Cabe destacar que, el veterano lanzador de 42 años escogió la agencia libre y comenzó el año sin equipo, hasta que el conjunto de la bahía le dio un voto de confianza para que éste jugara su vigésima temporada.

De menos a más

Aunque este año no ha sido precisamente el mejor de todos en la dilatada carrera del pitcher derecho, ha sabido hacer ajustes y viene de menos a más en la lomita, retomando poco a poco su habitual control.

De hecho, en sus primeras 16 salidas registró 8 derrotas y se fue sin decisión en las otras 8. Su primera derrota llegó el 23 de julio, cuando lanzó 5 entradas en blanco ante Bravos de Atlanta, permitiendo apenas un hit, 5 bases por bolas y ponchando a 3 rivales.

Desde que ganó su primer compromiso, ha sumado 8 salidas de calidad, par de reveses y dos triunfos más. Asimismo, su efectividad a lo largo de la campaña se redujo de 4.70 a 3.75, entre finales de julio y el pasado 18 de septiembre.

Por si fuera poco, el estadounidense se ha mantenido intratable en el montículo este mes, pues ostenta un porcentaje de carreras limpias permitidas de 0.75 en 3 salidas, sumando 20 innings lanzados, 1 carrera permitida, 10 hits tolerados, 6 bases por bolas y 13 ponches.

Un legado atemporal

Recientemente, tras el anuncio del retiro de Clayton Kershaw (37 años) para el final de esta zafra, mayor mérito tiene la consistencia mostrada por Verlander.

No en vano, se trata de un pitcher que vio debutar y retirarse tanto a Kershaw como a Félix Hernández, Jon Lester, Cole Hamels, Aníbal Sánchez y Adam Wainwright.