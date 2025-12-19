MLB: El tricampeonato de Dodgers depende de este factor

Suscríbete a nuestros canales

Dodgers de Los Ángeles es el equipo a vencer en la temporada 2026 de Grandes Ligas. Ellos lo saben y están preparando un roster competitivo para buscar el tricampeonato. Sin embargo, todo dependerá del cuidado que cada lanzador tenga durante la próxima campaña.

No existe un equipo de MLB que cuente con la rotación de Dodgers: Yoshinobu Yamamoto, Blake Snell, Tyler Glasnow, Shohei Ohtani, Emmet Sheehan y Roki Sasaki. Tampoco hay un equipo que pueda afrontar una temporada con sus lanzadores lesionados, ese es el némesis de esta rotación.

Glasnow no ha tenido una campaña de 22 aperturas; Snell solo ha tenido 27 titularidades dos veces en su carrera. Ohtani y Sheehan vienen de cirugías en el codo y Sasaki tuvo menos de 50 entradas en su año de novato. El tricampeonato de Dodgers dependerá de la salud de sus lanzadores.

La clave de la temporada 2026 para Dodgers de Los Ángeles

Dodgers de Los Ángeles no puede tener otra temporada regular como 2025. Muchos de sus lanzadores se lesionaron durante el año y fue problemático para afrontar el bicampeonato; al final todos estuvieron sanos en octubre, pero sin una campaña regular óptima no tienen garantizada la clasificación.

La clave estará en mantener saludable al menos a cuatro de sus lanzadores. No importa la combinación, pero sí que tengan 30 aperturas, para darle menos protagonismo al bullpen. Si esto ocurre, el tricampeonato es posible, ya que la ofensiva seguirá marcando el ritmo de Liga Nacional.

Solo dos equipos lograron el tricampeonato en la historia: Yankees de Nueva York y Atléticos de Oakland (en aquel momento). Dodgers puede ser esa próxima organización que quede inmortalizado y de esa manera implantada la nueva Dinastía de las Grandes Ligas.

Dodgers y su complicada rotación en 2025

Yoshinobu Yamamoto y Clayton Kershaw cargaron con el pitcheo de Dodgers de Los Ángeles en 2025. Ambos tuvieron 30 (12 victorias) y 22 (11 victorias) aperturas respectivamente y alcanzaron doble dígito de victorias. Es una situación que no se puede repetir en 2026.

Se espera que Ohtani y Sheehan ya al 100% físicamente den un paso al frente en el pitcheo y puedan aportar 30 aperturas; pero también que Snell y Glasnow no se extralimiten, tengan responsabilidad y puedan aportar una campaña real de lanzador élite en la liga.