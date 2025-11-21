MLB: Así fue la legendaria temporada de Yoshinobu Yamamoto en 2025

Suscríbete a nuestros canales

Yoshinobu Yamamoto vivió una temporada simplemente soñada con Los Angeles Dodgers y mantuvo un paso de película en sus primeras dos temporadas en las Grandes Ligas, donde ya acumula dos anillos de Serie Mundial.

Las miradas se centran en su extraordinaria presentación en la Postemporada MLB, donde lanzó dos juegos completos y fue el encargado de retirar los últimos ocho outs para que la franquicia angelina conquistara el campeonato por segunda campaña consecutiva, algo que no se veía desde los tres títulos en fila de New York Yankees (1998-1999-2000).

No solo fue brillante en las instancias decisivas para los Dodgers, Yamamoto tuvo un año espectacular durante la ronda regular de Las Mayores con marca de 12 victorias y ocho reveses, 201 ponches, WHIP de 0.99 y una efectividad de 2.49 en 30 aperturas, figurando entre los lanzadores más destacado de su equipo y recibiendo la nominación al Cy Young de la Liga Nacional.

El increíble año de Yoshinobu Yamamoto

Sus números en la temporada 2025 lo llevaron a posicionarse entre los líderes en diferentes estadísticas como primero en promedio de bateo en contra (.183 BAA) y en el segundo puesto en efectividad (2.49 ERA). Además, su desempeño de 201 ponches lo colocó en el séptimo puesto, demostrando que su control y capacidad para dominar a los bateadores eran inigualables.

Además de eso, fue seleccionado al Juego de Estrellas de MLB, donde demostró que no era solo un nombre reconocido, sino un verdadero fenómeno de la liga. Su domino lo trasladó a la Postemporada, consolidándose como superestrella en la Serie Mundial ganando tres de los cuatro triunfos de los Dodgers. Gracias a su excepcional desempeño, ayudó a la organización de la Liga Nacional a ganar dos Series Mundiales consecutivas, un logro que quedará grabado en la historia del béisbol.