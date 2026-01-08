La leyenda crece: José Francisco D'Angelo logra un hito histórico al ser el primer técnico venezolano en lograr esta proeza

Suscríbete a nuestros canales

Los estos éxitos y hazañas son hechos significativos para cualquier profesional del hipismo global, sin importar si están en fases tempranas, medias o consolidadas de su carrera, representan emblemas de excelencia, huellas duraderas y fundamentos sólidos que enriquecen su trayectoria personal y laboral.

José Francisco D’Angelo, con una disciplina férrea y un enfoque inquebrantable, D’Angelo se prepara ya para superar sus propias marcas y afrontar una temporada aún más destacada en el futuro cercano.

José “Kikito” D’Angelo rumbo a un mejor año

La temporada 2025 fue un año verdaderamente histórico para el entrenador venezolano José Francisco D’Angelo, quien consolidó su legado en el mundo de las carreras hípicas a nivel internacional. Sin embargo, su éxito no se limita solo a lo alcanzado; el aprendizaje y la mejora continua son principios fundamentales para él.

Uno de los momentos más memorables de este año fue la celebración de su victoria número 500 en la carrera de su vida, un hito que alcanzó el 13 de junio gracias a la actuación del caballo Fire On The Wire, montado por el jinete Miguel Vásquez en Gulfstream Park.

Además, José Francisco D’Angelo marcó un capítulo histórico al convertirse en el primer entrenador venezolano en ganar una carrera en la prestigiosa Breeder’s Cup, uno de los eventos más importantes y competitivos del calendario hípico mundial.

Durante la 42.ª edición de este campeonato de élite, celebrada este año, D’Angelo logró dos victorias sobresalientes: la primera en la categoría BC Turf Sprint con el caballo Shisopicy, y la segunda en la BC Sprint con Bentornato.

Estos triunfos no solo representan un reconocimiento a su talento y dedicación, sino que también consolidan su posición como un referente del entrenamiento hípico venezolano en la escena internacional. La temporada 2025 fue, sin duda, un punto de inflexión que destaca su capacidad para competir y destacar en los escenarios más exigentes del deporte mundial.