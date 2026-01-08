¡Arrasaron los venezolanos! Ganaron ocho carreras programadas en Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Tampa Bay Downs, ubicado en Oldsmar, Florida, celebró nueve carreras este miércoles 7 de los corrientes sin pruebas tipo Stakes. Durante esta cartelera los profesionales venezolanos arrasaron tras llevarse ocho de las nueve carreras correspondiente. Consolidándose dentro de este circuito.

Tampa Bay Downs: Samy Camacho comenzó la fiesta don doblete ganador

La tarde victoriosa la comenzó el campeón de la temporada 2023-24, Samy Camacho, quien se adjudicó la segunda y sexta carrera de la jornada. En la segunda carrera, guío al triunfo al ejemplar Win N Your In para el entrenador Carlos David.

Luego, Camacho llevó las riendas del ejemplar Wasy Come Easy Go, en la sexta carrera para el entrenador Renaldo Richards, por un Claiming de $22,500 en distancia de 1.400 metros con registro de 1:24.27. Camacho, tendrá 16 compromisos de monta entre viernes y sábado, que incluye el Gasparilla Stakes por $125,000 con el ejemplar Lady Valor para el entrenador Michael Campbell.

Tampa Bay Downs: Sonny León destacó en tarde efectiva con dos victorias

El jinete venezolano Derby Winner, Sonny León, consiguió una tarde de dos triunfos en el inicio de actividades en el circuito floridense. León, con sus habilidades se llevó la cuarta y séptima competencia de la jornada mercuriana.

La cuarta carrera de la jornada, reservada por un Claiming de $22,800, atropelló por líneas internas con el ejemplar Arrogancy, para ganar el evento en crono de 1:11.27 para 1.200 metros para la entrenadora Kathleen O’Connell.

En la séptima el jinete Derby Winner, impuso al ejemplar Six Fortyfive, una ligera sorpresa de $15,40 a ganador en la taquilla. Este ejemplare fue presentado por su propietario Micahel Dini, en un Claiming de $22,500 con registro de 1:44.47 para 1.700 metros en turf.

León, tendrá 16 compromisos de monta entre viernes y sábado. Dos de ellos en pruebas tipo Stakes. En el Gasparilla con el ejemplar Gerrards Cross para la entrenadora Kathleen O'Connell, y en el Wayward Lass, llevarás las riendas de Rosario’s Prayer para Alexis Cordero-López.

Tampa Bay Downs: Jinetes venezolanos completaron la faena de ocho ganadores

El resto de las competencias se la repartieron los jinetes Ronaldo Rodríguez, Marcos Meneses, Daniel Centeno y Samuel Marín. El zuliano de la etnea Guayu, Ronaldo Rodríguez, se llevó la tercera de la cartelera con el ejemplar The Best Distance para Juan Arriagada.

Marcos Meneses, hizo lo propio en la quinta de la jornada con el ejemplar Mr. Business, presentado por su propietario Francisco Alanis. En la octava se presentó Daniel Centeno en magnifica demostración tras imponer al ejemplar Questnbled’cisions de punta a punta en un Maiden Claiming de $23,500 en distancia de 1.400 metros y registro de 1:24.51.

Mientras que para la carrera de cierre Samuel Marín, con su habilidad llevó a la victoria al ejemplar Duboff para el entrenador Gregory D. Sacco.

La jornada de carreras en Tampa Bay Downs, se reanudan este viernes con nueve competencias y el sábado, se disputarán diez, que incluye el Gasparilla Stakes y el Wayward Lass Stakes, con un valor de $125,000 cada una. Ambos, programas inician a la 1:30 p.m. hora criolla.