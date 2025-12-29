¡Arrase total! Venezolanos ganaron todas las carreras programadas en Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Tampa Bay Downs, ubicado en Oldsmar, Florida, celebró nueve carreras este viernes 26 de los corrientes sin pruebas tipo Stakes. Durante esta cartelera los profesionales venezolanos arrasaron tras llevarse toda la cartelera correspondiente. Consolidándose dentro de este circuito.

Tampa Bay Downs: venezolanos ganaron seis carreras

La tarde victoriosa la comenzó el campeón de la temporada 2023-24, Samy Camacho, quien se adjudicó las dos primeras carreras de la jornada. En la primera guío al triunfo al ejemplar Chrome Ghost para el entrenador Gerald Bennett.

Luego, Camacho llevó las riendas del ejemplar Play Free Bird, en la segunda carrera para el entrenador Steve Klesaris, por un Claiming de $19,500 en distancia de 1.664 metros con registro de 101.2.

La tercera carrera de la jornada, reservada por un Maiden Claiming de $18,500, en un final electrizante, el ejemplar Gap to Gap, con la monta de José Batista, para el entrenador Juan Carlos Ávila. Gap to Gap sumó su primera victoria en 13 presentaciones. Este hijo de Bolt D’Oro, corrió la distancia de 1.664 metros en crono de 101.4.

En la cuarta el jinete Derby Winner venezolano Sonny León, impuso al ejemplar Silver Slugger, para imponerle al galope en esta competencia que estuvo valorada por $31,000 en un spring de 1.200 metros con registro de 69,2.

Silver Slugger, hijo de Cairo Prince, ganador Black Type, sumó su octava victoria en la temporada y diez en campaña general en 16 presentaciones, y corrió para los colores del Victorias Ranch, de Víctor Martínez, al igual que Gap to Gap.

Ubardo Casique, sorprendió en la taquilla en la quinta carrera de la jornada con el ejemplar Vino Solo, tras arrojar en la taquilla un pago de $122,20 a ganador, para el entrenador Mario Roberto López. Esta prueba fue el estreno para el hijo de Solomini, que llevó un Maiden Claiming de $27,000 en crono de 97,4 para la clásica milla.

En la sexta de la cartelera, Awesome Fantasy, se impuso con la monta del venezolano Cirpriano Gil, con gran habilidad en carrera muy disputada en los metros finales. Esta presentada por su propietaria María Bowersock agenció crono de 72 para llevarse un Claiming por $19,000. En la taquilla aroojó un pago de $7,60 a ganador.

Samy Camacho, cerró la jornada ganadora para los venezolanos con su triplete ganador en la séptima de la cartelera con el ejemplar Risk Tolerance. Este caballo de origen Irlandés, hijo de Kingman (GB) fue presentado por Chad Brown, y sumó su segunda victoria en campaña de cuatro actuaciones para la divisa de Klaravich Stables Inc.

La jornada la cerró Samuel Marín, en la octava y novena carrera de la jornada, con Long Gone Sally y True Myth, respectivamente. Long Gone Sally, se llevó una prueba de $28.000 en distancia de 1.200 metros. La presentada por Lynn Rarick, dejó un crono de 70.2 y en la taquilla un pago de $7,40 a ganador.

Mientras que en la jornada de cierra, Marín encima de True Myth, en atropellada incontenible se llevó los honores en un Claiming de $22,800 en distancia de 1.700 metros en pista de grama. La presentada por David VanWinkle dejó un crono de 104.1 y en la taquilla un pago de $4,00 a ganador.