En Tampa Bay Downs: Jinete venezolano consigue por quinta vez esta cifra histórica en Estados Unidos

Una cartelera de once carreras fue celebrada en la jornada de este miércoles 24 de diciembre en el hipódromo de Tampa Bay Downs. La prueba inicial la consiguió el ejemplar Factorbella, con la monta del jinete venezolano Sonny León, quien lució sus mejores habilidades para llegar a 100 victorias en la temporada. Número de triunfos que lo consigue por quinta vez en su carrera en Estados Unidos.

Tampa Bay Downs: Sonny León Derby Winner llega a 100 fletadas

La primera carrera de la jornada en víspera de Navidad estuvo reservada para un Allowance Optional Claiming, para yeguas de 3 y más años en distancia de 1.200 metros con una bolsa de $56.500 en pista de arena.

Sonny León, le tocó llevar las riendas del ejemplar Factorbella, una yegua de cuatro años hija de The Factor, que consiguió su tercera victoria en 28 presentaciones. La hija de Mariglianella, con el control del jinete venezolano León, se ubicó en la mitad del pelotón, mientras que las más veloces marcaban el pace de la carrera en 22,1 y 45,1.

Al entrar en la recta final, León avanzó por el centro de cancha con Factorbella con más fuelle para quebrar la resistencia de Immortallove, que opuso algo de resistencia, y luego esperar la atropellada de Summer’s Comin, que al final capturó el segundo lugar. El tiempo de la prueba fue de 70”1. La ganadora fue presentada por Tony Wilson, para los colores de Happy Tenth Stable.

Sonny León, con esta victoria, colocó 100 triunfos en la temporada. Para el Derby Winner, esta fue la quinta vez en su carrera en Estados Unidos que alcanza 100 o primeros en la temporada. La última vez que logró esta cifra fue en 2022, donde consiguió 136 primeros.

La primera vez que alcanzó las cien o más fue en la campaña de 2019 con 147 fletadas. Para León, su mejor campaña fue en el 2021, donde obtuvo su tope de 226 visitas al parque de vencedores.