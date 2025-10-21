El 'Derby Winner' Sonny León con siete compromisos para este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Internacional La Rinconada se prepara para albergar su cuadragésima primera reunión de carreras el próximo domingo 26 de octubre, una jornada que promete gran emoción con trece competencias en la arena caraqueña.

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) oficializó la lista de ejemplares inscritos a través de sus plataformas digitales, y la atención de la afición se centra en la prueba de mayor jerarquía: el LXXIX Clásico Internacional Simón Bolívar (GI), programado a 2.400 metros.

Tras la publicación de los ejemplares que disputarán la última reunión del mes de octubre, un nombre resalta en el meeting venezolano: el del jockey venezolano Sonny León, ganador del Kentucky Derby en 2022. León contará con un total de siete montas en la jornada, un número significativo que garantiza su presencia en gran parte del espectáculo dominical.

El criollo debutará en la cuarta carrera con el ejemplar Doble Ataque, en una prueba especial para caballos nacionales e importados de tres y cuatro años, ganadores de dos carreras. En esta competencia, León formará yunta con el entrenador Carlos Luis Uzcátegui.

Su segunda actuación será en la sexta competencia sobre la yegua Jenifer Daniela, en una carrera especial para ejemplares nacionales e importados de tres años, ganadoras de una carrera. Montará bajo la preparación de Ismael Martínez.

Continuará su compromiso en la séptima carrera con Dwtn Maddie Brown, otra yegua nacional o importada de tres y cuatro años, ganadora de dos carreras, bajo el training de Gabriel Márquez. Posteriormente, en la octava competencia, guiará a Big Familiy, un caballo nacional o importado de cuatro y cinco años con un triunfo en su récord, en yunta con Pedro Coronil.

En la décima carrera, León montará a la importada Universal Joy (USA), yegua de cuatro y cinco años ganadora de una carrera. Luego, en la undécima, tendrá a su cargo a El Silencio, un potro de tres años, debutante o no ganador en una distancia de 1.400 metros, con el entrenador Freddy Petit.

Finalmente, el compromiso más importante llegará en la decimotercera y última competencia, el Clásico Internacional Simón Bolívar (GI), donde Sonny León llevará las riendas de Gran Yaco en el exigente recorrido de 2.400 metros. El jinete actuará en yunta con el reconocido entrenador Juan Carlos Ávila.

La presencia de Sonny León en La Rinconada constituye un gran atractivo para la jornada, ya que el jockey acumula un total de 1.037 victorias en Estados Unidos a lo largo de once años de carrera. Su palmarés incluye 22 Stakes y un Graded Stakes, cifras que reafirman su trayectoria internacional. Su participación promete añadir un elemento de gran interés a la gran fiesta hípica dominical en la capital.