Fuera de Competencia: Caballo favorito de José Jaramillo no corre en la jornada no válida de Hinava

La información se dio a conocer a través de las redes sociales de Hinava

Por

Gustavo Mosqueda
Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 02:55 pm
Foto: Oficial Hinava
Este sábado 06 de diciembre, a partir de la 1:15 de la tarde, se disputará la vigésima cuarta reunión de la presente temporada con la programación de nueve carreras, y con un 5y6 activo desde la cuarta carrera donde se espera que una vez más la fanaticada hípica valenciana se aboque al tradicional sellado y así poder arribar a un nuevo monto récord de recaudación.

En horas de la tarde de este viernes 05 de diciembre, el Instituto Nacional de Hipódromos, a través de las redes sociales de Hinava informó acerca de un ejemplar que estaba inscrito para la segunda competencia del ciclo no válido, de la mencionada jornada sabatina.

Se trata del castaño, Juan Aristóteles (número 7) pues iba a participar en esta carrera especial para caballos de tres y más años, debutantes o no ganadores (prueba exclusiva para jinetes de valencia), en distancia de 1.200 metros.

El tresañero sería conducido por el jinete José Tuarez y cuenta con el entrenamiento del trainer José Manuel Jaramillo. Cabe destacar que este ejemplar viene del hipódromo de La Rinconada e iría a su prueba de estreno en Valencia.

                                         

Motivo del retiro: Hinava

De acuerdo con la información del Hinava, la razón del retiro del pupilo de Jaramillo es por Inflamación del miembro anterior Izquierdo.

 

 

