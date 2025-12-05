Fuera de Competencia: Caballo favorito de José Jaramillo no corre en la jornada no válida de Hinava

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 06 de diciembre, a partir de la 1:15 de la tarde, se disputará la vigésima cuarta reunión de la presente temporada con la programación de nueve carreras, y con un 5y6 activo desde la cuarta carrera donde se espera que una vez más la fanaticada hípica valenciana se aboque al tradicional sellado y así poder arribar a un nuevo monto récord de recaudación.

En horas de la tarde de este viernes 05 de diciembre, el Instituto Nacional de Hipódromos, a través de las redes sociales de Hinava informó acerca de un ejemplar que estaba inscrito para la segunda competencia del ciclo no válido, de la mencionada jornada sabatina.

Datos hípicos: Retiro 5y6 R24 Hinava

Se trata del castaño, Juan Aristóteles (número 7) pues iba a participar en esta carrera especial para caballos de tres y más años, debutantes o no ganadores (prueba exclusiva para jinetes de valencia), en distancia de 1.200 metros.

El tresañero sería conducido por el jinete José Tuarez y cuenta con el entrenamiento del trainer José Manuel Jaramillo. Cabe destacar que este ejemplar viene del hipódromo de La Rinconada e iría a su prueba de estreno en Valencia.

Motivo del retiro: Hinava

De acuerdo con la información del Hinava, la razón del retiro del pupilo de Jaramillo es por Inflamación del miembro anterior Izquierdo.