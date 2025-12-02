La fiebre del 5y6 no cesa: Valencia presenta la reunión 24 con el desafío de otro récord de recaudación

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Nacional de Valencia (HINAVA) publicó, a través de sus redes sociales, la lista oficial de ejemplares inscritos para la Reunión número 24, evento programado para este próximo sábado 6 de diciembre. La jornada hípica valenciana presentará un total de nueve emocionantes carreras. Si bien la programación no incluye pruebas selectivas en esta ocasión, el nivel de las competencias promete mantener el alto interés de la afición.

La Racha Imparable: El 5y6 Continúa en pleno Récord

El fervor popular y la gestión eficiente del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) continúan impulsando resultados económicos históricos en el óvalo de Cabriales.

El 5y6 nacional valenciano se consolida como una verdadera fuente de récords. De las 23 reuniones celebradas hasta la fecha en Valencia, 21 marcaron una cifra récord en el monto sellado del juego. La última cifra a superar se estableció en Bs. 38.705.690,00. Esta tendencia al alza confirma el crecimiento considerable en la jugada de la hípica valenciana, lo que demuestra un éxito rotundo en la gestión actual y el firme respaldo de la afición.

La alta recaudación impacta directamente en la calidad del espectáculo. El aumento de los premios, implementado por las autoridades del INH, generó un círculo virtuoso: más inversión privada, mejores ejemplares y, por ende, mayor confianza del público apostador.

La primera válida del 5y6 nacional está programada para las 2:50 p.m. en un recorrido de 1.300 metros. Se trata de una carrera especial para ejemplares de seis o más años, ganadores de tres carreras. La prueba ofrece un premio a repartir de Bs 1.216,00, más un adicional especial de $9.600. Un total de 12 participantes conforman la nómina.

El Meeting se Acorta: Cierre de la Estadística Hinava

En el plano profesional, el meeting se aproxima a su desenlace. Solo restan aproximadamente dos jornadas de competencias para la conclusión definitiva de la temporada y el nombramiento de los campeones estadísticos de 2025.

Jinetes: Quevedo Consolida su Dominio y Juan Carlos Virtual Ganador

El jinete Francisco Quevedo mantiene una posición inexpugnable en el liderato. Acumula 32 triunfos y establece una cómoda ventaja de diez victorias sobre su más cercano rival, Jaime Lugo. A pesar del escaso margen de tiempo que resta en la temporada, Quevedo exhibe un rendimiento sobresaliente que lo encamina hacia el título.

Por su parte, el entrenador Juan Carlos Pérez Pérez afianza su dominio con un total de 50 triunfos, cifra que lo convierte en el virtual ganador de la temporada en el renglón de profesionales.