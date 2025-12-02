Última hora: Entrenador líder del tercer meeting es suspendido en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La Junta Nacional de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer la noche de este lunes una nota especial firmada por la Abogada Caryuli Perdomo. El comunicado oficial informó la suspensión del entrenador de purasangres Carlos Radelli por un período de seis meses por el uso de sustancias prohibidas.

La sanción responde al hallazgo de cafeína (Teofilina) en la muestra del ejemplar Vinicius Jr., caballo que cruzó la meta en ganancia durante la pasada jornada. La Junta de Comisarios del INH difundió esta información en una nota especial, aparte de las Resoluciones finales de la reunión número 46 del año.

Entrenador: Meeting Suspendido por seis meses en La Rinconada

La sanción al entrenador Radelli produce un efecto inmediato y dramático en la estadística de profesionales. Cabe destacar que, a falta de solo dos semanas para que termine la temporada de carreras, Radelli marchaba con firmeza en el liderato del meeting. Acumulaba un total de 17 victorias que lo distanciaban de sus rivales.

El entrenador había conseguido tres victorias en la reunión 46, lo que parecía consolidar su primer lugar. Sin embargo, dada la descalificación del ejemplar Vinicius Jr. a causa del dopaje, Radelli pierde ese triunfo. Con la pérdida de la victoria, el entrenador quedará con un registro de 16 primeros lugares en dicho renglón, lo que abre de forma crucial la disputa por el campeonato al final de la temporada.

El Protocolo de la Medida: La Rinconada

La suspensión de seis meses para Carlos Radelli se aplica de forma inmediata, inhabilitándolo para la presentación de ejemplares y la conducción de sus operaciones en los óvalos nacionales. Este tipo de medidas disciplinarias buscan preservar la transparencia, el juego limpio y la integridad del espectáculo hípico. La utilización de estimulantes como la Teofilina representa una violación grave a la normativa, forzando a las autoridades a actuar con la máxima rigurosidad.