Natalia Jiménez recibió regalo de diseñador venezolano y quedó sin palabras

La noche del sábado 28 de febrero la cantante española Natalia Jiménez, realizó un hermoso concierto en el Poliedro de Caracas, donde deleitó a sus fans con sus éxitos más importantes. La intérprete tras bastidores recibió un hermoso regalo de un destacado diseñador nacional.

Gran obsequio

Se trata de Rafael Enrique Ramírez mejor conocido como Raenrra, quien le llevó un detalle bellísimo en color negro de su última colección de moda.

Es un hermoso bolso que le dio el diseñador criollo a la exintegrante de la banda “La Quinta Estación”, dejándola sin palabras y muy agradecida por el detalle.

La Jiménez como muchos la conocen no dudo en reaccionar con palabras de cariño y respeto, por un obsequio que posiblemente pueda utilizar en algún evento.

“Míralo nada más, que jotería de bolso, me lo llevo hoy para cenar, esto es muy mono”, expresó la artista.

Promesa de vestirla

Raenrra fue mucho más allá, y le propuso a la española vestirla, hacerle un traje hermoso para que pueda lucirlo en donde ella quiera.

Natalia que es un referente de moda, vestidos y mucha clase, le expresó al diseñador que le diera los datos a una persona de su equipo, que lleva por nombre Aldo.

“Cumplí mi sueño de conocerte Natalia, entregarte el detalle y coordinar con tu equipo para diseñar un traje espectacular”, escribió.

El bolso tiene perlas, plumas y un enorme lazo, que cayó como anillo al dedo a la artista, quien estaba vestida de negro.