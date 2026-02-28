Clásico Mundial de Beisbol reunirá a varios de los contratos más grandes de la historia

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 reunirá una concentración inédita de poder económico y talento: siete de los diez contratos más grandes en la historia de la Major League Baseball (MLB) estarán representados en el torneo.

La lista histórica la encabeza Juan Soto (US$765 millones), seguido por Shohei Ohtani (US$700M) y Vladimir Guerrero Jr. (US$500M). También integran el top 10 Mike Trout (US$426M), Mookie Betts (US$365M), Aaron Judge (US$360M), Manny Machado (US$350M), Francisco Lindor (US$341M), Fernando Tatis Jr. (US$340M) y Bryce Harper (US$330M).

Contratos altos en el Clásico Mundial de Beisbol

De acuerdo con los rosters oficiales, sí estarán en el Clásico: Soto (República Dominicana), Ohtani (Japón), Guerrero Jr. (República Dominicana), Judge (Estados Unidos), Machado (República Dominicana), Tatis Jr. (República Dominicana) y Harper (Estados Unidos).

En contraste, no participarán Trout y Betts (Estados Unidos), ni Lindor (Puerto Rico).

La cifra es contundente: el 70 % de los contratos más altos en la historia de la MLB competirán en el escenario internacional. Más allá del espectáculo deportivo, el dato proyecta el peso comercial del torneo, incrementa su atractivo televisivo y reafirma que el Clásico Mundial es hoy una vitrina global donde confluyen élite competitiva y músculo financiero.