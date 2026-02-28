MLB: La "Contraseña" causa furor en Pittsburgh y apunta al equipo de Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

El Spring Training es, constantemente, una ventana importante que se le abre a los jugadores más jóvenes del sistema de Major League Baseball para intentar impresionar al equipo grande, y ganarse un puesto en el "Show". Precisamente, esta es la mentalidad que sostiene Jhostynxon García en 2026, y lo ha demostrado con creces.

Luego de debutar en Las Mayores en 2025, con el uniforme de Medias Rojas de Boston, el joven prospecto venezolano fue parte de un cambio que lo llevó a Piratas de Pittsburgh, organización en la que sus esperanzas de recibir oportunidades constantes son muchísimo más altas.

Precisamente esta es la razón por la que Jhostynxon García ha tenido una pretemporada llena de trabajo duro, y en estos primeros juegos de los entrenamientos primaverales, se están viendo los frutos. El venezolano ha brillado de gran manera con el madero, y gana votos para iniciar la campaña en la Gran Carpa.

Jhostynxon García no para de batear

De momento, luego de cinco juegos disputados y 11 turnos al bate consumidos, Jhostynxon García ha sido una auténtica fuerza en la caja de bateo para Piratas de Pittsburgh, al registrar promedios geniales de .455/.538/.455/.993, producto de cinco inatrapables.

Además, la "Contraseña" se ha embasado siete veces en 13 apariciones al plato, por lo que tiene más éxitos que fallos en este inicio de pretemporada. Por si fuera poco, ha conseguido robarse tres almohadillas, para así demostrar que también tiene velocidad en las almohadillas. Sin duda, García apunta con fuerza a quedarse como parte del roster principal de Pittsburgh en 2026.