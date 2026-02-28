Matías Lacava vuelve al gol en el fútbol europeo

Suscríbete a nuestros canales

El Vizela FC ha vuelto a sonreír en la Segunda División de Portugal, y lo ha hecho con acento venezolano.

En un duelo parejo ante el Chaves, el joven atacante Matías Lacava fue el encargado de abrir el camino en la victoria de su equipo por 3-2, marcando su primer tanto oficial desde su regreso a tierras portuguesas.

Se encuentra con el gol

Tras su paso por el Ulsan HD en la máxima categoría de Corea del Sur, existía mucha expectativa por ver el impacto del Vinotinto en su retorno al fútbol luso.

El extremo venezolano, en su cuarto partido, fue titular y disputó un total de 62 minutos. Con su anotación al minuto 41, rompió el empate parcial (0-0) y permitió a su equipo irse al vestuario con ventaja en el marcador.

Cabe destacar, que esta anotación representa un tanque de oxígeno para el futbolista de 23 años, quien busca consolidarse como una pieza inamovible en el esquema del Vizela y, por supuesto, mantenerse en el radar de la Selección Vinotinto.

El Vizela sueña con el ascenso

Por otro lado, gracias a estos tres puntos fundamentales, el conjunto de las "Termas" da un salto importante en la tabla de clasificación. El panorama para el club es cada vez más alentador, ya que consigue su segunda victoria consecutiva en la competición.

Hasta ahora, el Vizela se ubica en la sexta posición, quedando a solo una victoria de distancia (tres puntos) de los puestos de Play-offs de Ascenso. La lucha por regresar a la Primeira Liga está más viva que nunca, y con Matías Lacava en este nivel, el sueño parece mucho más cercano.