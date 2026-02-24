La Conmebol rinde homenaje a esta leyenda de la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

La CONMEBOL ha despertado la nostalgia de la fanaticada sudamericana al recordar una de las ediciones más memorables de su torneo insignia.

A través de sus plataformas oficiales, el ente rector del fútbol regional publicó el once ideal de la Copa América 2011, rindiendo un merecido homenaje a las figuras que brillaron en suelo argentino hace 15 años.

Entre leyendas de la talla de Luis Suárez (Uruguay), Paolo Guerrero (Perú) y Freddy Guarín (Colombia), destaca la presencia de un nombre que es sinónimo de jerarquía en Venezuela, Oswaldo Vizcarrondo.

El único venezolano presente

El "Patrón" fue el pilar fundamental de aquella selección dirigida por César Farías que alcanzó las semifinales, logrando la mejor participación histórica de Venezuela en el certamen.

El actual seleccionador de la Vinotinto Absoluta firmó un gran torneo, disputando todos los minutos en los seis partidos de Venezuela durante el evento.

Además, su icónico gol de cabeza contra Chile abrió el camino para el histórico triunfo 2-1 que metió a la selección nacional entre las cuatro mejores del continente.

¿Cómo quedó conformado el XI?

El equipo ideal compartido por CONMEBOL refleja el altísimo nivel de aquella edición, donde la Vinotinto dejó de ser la "cenicienta" para competir de tú a tú con las potencias.

Portero: Justo Villar.

Defensas: Maxi Pereira, Diego Lugano, Oswaldo Vizcarrondo y Álvaro Pereira.

Mediocampistas: Freddy Guarín, Marcelo Estigarribia y Diego Pérez.

Delanteros: Diego Forlán, Luis Suárez y Paolo Guerrero.

Este recordatorio llega en un momento dulce para el ex zaguero criollo, quien ahora busca transmitir desde el banquillo esa misma mentalidad ganadora a las nuevas generaciones de futbolistas venezolanos.