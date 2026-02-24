Macho Abarrio en La Rinconada: La estirpe de Valiant Minister busca otro éxito tras la gloria de Bentornato

Suscríbete a nuestros canales

La pasión hípica se desborda nuevamente sobre el óvalo de Coche. Con el listado oficial de inscritos sobre la mesa, la afición aguarda el inicio de la décima reunión del año, la cual se llevará a cabo el primer domingo de marzo. En esta oportunidad, el programa consta de doce competencias de alto nivel que prometen emociones constantes desde el primer salto.

Pese a la ausencia de pruebas selectivas en el calendario de esta semana, el foco de atención recae sobre el juego de 5y6. Esta apuesta, que registra un ascenso imparable en su recaudación semana tras semana, entrará en vigor a partir de la séptima carrera. La expectativa por los dividendos atrae a miles de apostadores que buscan descifrar una programación compleja y competitiva.

Un debut esperado en la arena de Coche: 10 Reunión Datos

La jornada destaca por el estreno de varios ejemplares, tanto nacionales como importados, que medirán su capacidad sobre la arena caraqueña. El punto crítico de estos debuts ocurrirá en la primera válida del 5y6, donde cuatro de los doce participantes inscritos pisarán la pista de La Rinconada por primera vez de forma oficial.

Entre estos nombres resalta Macho Abarrio, un ejemplar importado que acapara las miradas de los cronometristas y expertos. Bajo la preparación de Rafael Alemán Jr. y la monta del jinete Yonkleiver Díaz, este corredor enfrentará el compromiso con un hándicap de 58 kilogramos.

Genética de élite: El linaje de un prospecto

El pedigrí de Macho Abarrio sugiere un potencial de clase mundial. El potro es hijo del semental Valiant Minister en la matrona Quinnkat, por D’wildcat. La relevancia de su padre es innegable en la actualidad hípica, pues también procreó al destacado Bentornato. Este último, bajo la tutela del entrenador venezolano José Francisco D’Angelo, posee una hoja de servicios envidiable con siete triunfos en once salidas. Su hazaña más notable tuvo lugar el pasado primero de noviembre de 2025, cuando se alzó con la victoria en la prestigiosa Breeders’ Cup Sprint (Gr1).

Es imperativo aclarar que el parentesco entre ambos corredores se limita a la línea paterna. La madre de Macho Abarrio, Quinnkat, cumplió una campaña de 23 actuaciones en los Estados Unidos con un saldo de dos victorias. Por su parte, el abuelo materno, D’wildcat, fue un corredor excepcional que acumuló ganancias superiores a los 550,000 dólares. Su historial incluye cinco triunfos en apenas ocho presentaciones, con un éxito de Grado 1 en el óvalo de Laurel Park como pilar de su trayectoria.

Detalles técnicos para el estreno

Macho Abarrio llega a esta cita tras una breve pasantía por Gulfstream Park, donde apenas sumó dos actuaciones. Para su estreno en Venezuela, el equipo optó por el uso de implementos básicos: Martingala (M) y Lengua Amarrada (La). Esta será la quinta ocasión en que la yunta conformada por el preparador Alemán y el jinete Díaz una esfuerzos, en una búsqueda decidida por su primer triunfo en conjunto dentro de la presente temporada.

Trabajo de Toda una Rubia en La Rinconada

Feb 14: Y. Díaz E/S 16,4 30,1 42,4 55,3 68,1 (1000) 80,4 2P 93,1 4P 106,3/124,4// muy cómodo y fenómeno con remate de 12,3.

Feb 20: Y. Díaz E/S del aparato 23,4 36,2 47,4 (800) 61 2P 75/89// al tiro, fenomenal con remate de 11,2. Así se observa en la hoja de trabajos publicada por el Instituto Nacional de Hipódromos