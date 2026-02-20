Hay fecha de viaje: Shisospicy mejora, y Bentornato prepara su viaje para el festival de la Dubai World Cup

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Gulfstream Park, emitió un comunicado de prensa en la cual señala la evolución de Shisospicy, la hija de Mitole propiedad de Morplay Racing, tras perderse su vieje a Arabia Saudita debido a una infección.

Mejora en el estado físico

José Franciasco D’Angelo, expresó que la ganadora de la Breeders’ Cup Sprint Turf (G1) y Campeona Sprinter, se ha recuperado de una infección que obligó a las conexiones a saltarse el viaje planeado el pasado fin de semana a Arabia Saudita.

Shisospicy, consiguió cinco triunfos el año pasado, entre ellos el Limestone Stakes en Keeneland, el Mamzelle Stakes (G3) en Churchill Downs y el Music City Stakes (G2) en Kentucky Downs. Culminó su temporada con una victoria en la Breeders' Cup Turf Sprint (G1) contra machos el 1 de noviembre en Del Mar.

"Shisospicy, está perfecta ahora", dijo D'Angelo. "No creo que tengamos tiempo suficiente para prepararnos como nos gustaría para ir a Dubái, así que estamos a la espera de ella".

Segundo viaje a Emiratos Árabes

Bentornato, por su parte, propiedad del Leon King Stable de Michael y Julia Iavarone, tiene programado para viajar a Dubai para el Dubai Golden Shaheen (G1) de $2 millones el 28 de marzo.

En su última carrera, ganó la Breeders' Cup Sprint (G1), de allí se ha mantenido en trabajos matutinos desde mediados de enero en el Palm Meadows Training Center, el centro de entrenamiento satélite de Gulfstream en el condado de Palm Beach.

Su ejercicio más recientemente fue una milla en :47.90 el 14 de febrero, el segundo más rápido entre 67 caballos.

"Bentornato está genial. Estoy muy contento con su último entrenamiento. Planeamos irnos a Dubái el día 13", dijo D'Angelo. "Estoy muy contento con ellos. Estoy seguro de que van a tener un buen año. Ojalá podamos ganar el trofeo aquí en Dubái".

Este viaje programado podría marcar el segundo viaje al extranjero para Bentornato. A los 3 años en 2024, quedó tercero en el Saudi Derby (G3) detrás de las estrellas Forever Young y Book'em Danno.

Recordamos, que Bentornato quedó segundo en la votación del Premio Eclipse como Campeón Sprint, detrás de Book'em Danno.