MLB: Tigres de Detroit rompe tradición de 30 años en 2026

Tras 18 meses de encuestas y consultas con fanáticos, Tigres de Detroit decidió dar el salto a los uniformes alternativos. La organización presentó una versión en color naranja para juegos en casa y una azul marino para la carretera, marcando un cambio histórico en la franquicia.

El diseño rinde un homenaje directo a los campeones de Serie Mundial de 1984. Por otra parte, incorporan cuellos en 'V' y franjas tricolores en las mangas para darle un toque retro. Los jugadores y aficionados buscaban una evolución que no sacrificara la icónica 'Olde English D'.

Los nuevos modelos logrando un balance perfecto entre la nostalgia y la exigencia actual del marketing deportivo. Estas nuevas indumentarias se suman a la rotación junto a los populares uniformes 'Motor City. Tigres buscan conectar con nuevas generaciones de fanáticos.

Justin Verlander vuelve a Detroit para ser campeón

Justin Verlander firmó un contrato por 13 millones de dólares para regresar a Tigres de Detroit en 2026. Tras su paso por los Gigantes, el derecho de 43 años busca cerrar su carrera donde todo comenzó, aportando experiencia vital para guiar al equipo hacia la Serie Mundial.

Su llegada fortalece una rotación estelar liderada por Tarik Skubal y Framber Valdez, posicionando a Detroit como contendiente directo al título. Verlander no solo busca victorias personales, también mentoría para los prospectos del club, asegurando un núcleo fuerte para 2026.

El veterano ya entrena en Lakeland, Florida, enfocado en recuperar su forma física óptima antes del inicio de temporada. Con una defensa renovada y el apoyo de la fanaticada, Justin asume el reto de devolverle la gloria a Michigan, soñando con ganar en donde fue su casa.

¿Qué esperar de la rotación de Tigres de Detroit en 2026?

Los abridores de Detroit luce imponente con: Tarik Skubal y Framber Valdez a la cabeza. Esta dupla de ases garantiza dominio absoluto en el inicio de cada serie, apoyada por la experiencia de: Jack Flaherty y el brazo saludable de Casey Mize para completar una rotación potente.

La llegada de Justin Verlander le da profundidad al pitcheo y una voz veterana con experiencia en campeonatos. Será el 5to abridor en un equipo que luce letal para la temporada 2026 de Grandes Ligas. Las bajas de Reese Olson y Jackson Jobe por cirugía están bien cubiertas.