Multitudinario inicio del Año del Caballo: 95,000 almas vibran en el hipódromo de Sha Tin

Este 19 de febrero, el hipódromo de Sha Tin, en Hong Kong, se convirtió en el epicentro global de la tradición y el deporte. Más de 95,000 personas se dieron cita para dar la bienvenida al Año del Caballo de Fuego, una festividad que, según el calendario gregoriano, se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027.

La jornada, organizada por el Hong Kong Jockey Club, superó las expectativas con una mezcla vibrante de desfiles, pirotecnia y una cartelera hípica de once competencias de alto nivel.

Emoción en la pista: La Year of the Horse Cup

El momento cumbre de la tarde llegó con la sexta carrera, el The Year of the Horse Cup. En una distancia de una milla sobre grama, los aficionados fueron testigos de un final electrizante: Stunning Peach, bajo la conducción de Angus Chung, logró imponerse en un cerrado "final de foto" sobre Top Dragon.

Dato Clave: El ejemplar del establo de Tony Cruz detuvo el cronómetro en 1:33.95, y la prueba repartió una bolsa de HK$3.12 millones en premios. Con este triunfo, Cruz suma su tercera victoria histórica en esta prestigiosa competencia.

Un escenario de leyenda

Sha Tin, conocido por ser el hogar del histórico Romantic Warrior (IRE), lució sus mejores galas. La ceremonia de premiación contó con la presencia de autoridades gubernamentales de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, quienes entregaron los trofeos en el evento principal y otras pruebas destacadas de la tarde.