Romantic Warrior rebosa confianza de cara a otra victoria en la Hong Kong Cup GI

El jinete campeón James McDonald ha descrito a Romantic Warrior como un caballo que rebosa confianza, ya que el ejemplar castrado de siete años aspira a ganar por cuarta vez la Longines Hong Kong Cup (2000 m) G1, dotada con 40 millones de dólares hongkoneses, en Sha Tin, Hong Kong, el domingo 14 de diciembre.

Mcdonald dice que Romantic Warrior está contento y seguro

McDonald afirmó que no podría estar más contento con el galope del caballo castrado la mañana del martes 9 de diciembre, cuando estuvo acompañado por su compañero de cuadra Romantic Thor en los 1200 m de la pista de césped de Sha Tin y registró un tiempo de 1:16,90, con un último tramo de 400 m en 22,30.

«Se está preparando muy bien», dijo McDonald. «Ha trabajado con Romantic Thor, su compañero de cuadra, de forma agradable y tranquila, y ha vuelto a casa sin problemas. Está rebosante de confianza, eso es seguro. Se está estirando bien y no puedo decir que esté mejorando, pero definitivamente no ha empeorado».

McDonald dijo que Romantic Warrior había mantenido un nivel muy alto y que su trabajo sugería que era un caballo muy feliz.

«Pero siempre ha sido un caballo feliz en su trabajo, le encanta y rebosa confianza, eso es seguro», dijo McDonald.

Tras estar 232 días fuera de las pistas por una operación en la cuartilla delantera izquierda, el caballo castrado de 7 años regresó de forma espectacular el mes pasado al ganar la G2 Bochk Jockey Club Cup (2000 m) en Sha Tin.

Romantic Warrior se convirtió en el primer triple ganador de la Longines Hong Kong Cup el año pasado, tras sus victorias en la carrera más rica de la jurisdicción en 2022 y 2023.