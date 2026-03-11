Thierry Henry señala a Ronald Araujo tras el empate en Champions League

Suscríbete a nuestros canales

El empate del FC Barcelona ante el Newcastle en la ida de los octavos de final de la Champions League ha dejado una muchas dudas en Cataluña, y el principal señalado por la crítica no ha sido otro que Ronald Araujo.

El central uruguayo quedó retratado en el gol de Harvey Barnes, una acción que descuadró la marca en defensa y desató un fuerte debate sobre si tiene el nivel para ser el capitán del equipo azulgrana.

"No entiendo el reglamento"

Al finalizar el encuentro, un Ronald Araujo visiblemente frustrado intentó explicar por qué no llegó a cerrar la marca de Barnes. El charrúa alegó una confusión con las órdenes arbitrales tras sufrir molestias físicas momentos antes del tanto inglés.

"No entiendo el reglamento. Si estoy acalambrado no puedo entrar arrastrando. No entendí la decisión del árbitro que me mandó para fuera otra vez. No pude llegar al área. No entiendo lo que decidió el árbitro", sentenció el defensor.

Según el uruguayo, la decisión del colegiado de obligarlo a salir y reingresar tarde fue el factor determinante que lo dejó fuera de posición en el momento del impacto.

Henry no acepta excusas

Sin embargo, sus explicaciones no convencieron a Thierry Henry. El legendario exdelantero francés, ahora analista, fue implacable con el zaguero en la transmisión oficial, señalando que la falta de intensidad y lectura de juego fueron los verdaderos culpables, no el árbitro.

"No está donde se supone que debe estar. El Newcastle tenía la pelota, estás jugando fuera de casa, están peleando y no estás jugando bien. Podría haber corrido y volver en posición", afirmó.

Asimismo, expresó que "le das al rival la oportunidad de estar 1-0 por estar todo el rato dudando. En el fútbol, cuando empiezas a pensar ya se ha acabado. Necesitas verlo antes, especialmente en defensa".

Ahora, la gran pregunta que queda en el aire es si Ronald Araujo podrá recuperar la solvencia que lo caracteriza o si este error de "lectura", como dice Henry, pesará en su confianza para el resto del torneo.