Hansi Flick revela el estado mental actual de Ronald Araújo

Ronald Araujo sigue siendo un tema de conversación en los debates futboleros entre culés. Algunos porque aún tienen dudas sobre el estado actual del uruguayo, después de él mismo pidió un tiempo al club para tratar su salud mental, tras sentirse presionado por varios errores que cometió en el terreno de juego.

Lo cierto es que, tras ese episodio, el central ha regresado a las convocatorias e incluso ha visto minutos. Eso sí, sin participar demasiado en los partidos, solo en las etapas finales de los mismos.

En medio de todo esto, ha sido el mismo Hansi Flick quien aclaró como estaría la situación actualmente con el zaguero uruguayo, a quien se le necesita en este periodo de la temporada ante los constantes compromisos.

"Creo que Araujo está mucho mejor y, sí, podría ser titular ante el Oviedo, pero veremos", expresó el técnico alemán, dejando la puerta abierta a la posibilidad de darle un lugar en el once de la jornada 21.

Pese al avance Hansi Flick quiere calma

Eso sí, por otro lado estaría la propia forma en la que el estratega suele llevar distintas situaciones en el club, como lesiones, por ejemplo, donde ha optado por la vía de la calma absoluta para la reintegración.

"Tenemos que gestionar los minutos y ver su estado físico. En eso hemos estado trabajando y observándole y veremos, pero está bien y eso es una buena noticia para el equipo", agregó sobre el uruguayo.

De aquí en adelante, hay mucho que observar, en un momento en el que Flick espera que Araujo pueda convertirse en una pieza fundamental en lo que resta y, a su vez, en el futuro del club. Pero lo dicho, todo está supeditado a la evolución de su situación.

Tanto Barcelona como Araújo tienen la situación en carpeta. Ahora mismo, el escenario estaría en manos del jugador, en cuanto lo que pueda demostrar con su regreso. Desde Sport apuntan que: "al finalizar el curso, las dos partes se sentarán para evaluar lo mejor para todos", en lo que estaría una salida si las cosas no mejoran con el futbolista.