Entorno de Julián Álvarez responde al interés del Barcelona

El nombre de Julián Álvarez sigue sonando muy fuerte en Barcelona. Muchos de los seguidores piden su fichaje, mientras distintas informaciones dan cuenta del interés real que tiene el club en hacerse con sus servicios.

De hecho, recientemente surgieron noticias de un primer contacto que se habría mantenido entre la entidad culé y el entorno del jugador argentino, hoy integrante del Atlético de Madrid.

Ese deseo del lado azulgrana no nació de la nada, sino más bien de la búsqueda de alternativas de nivel que puedan ser un perfil idóneo para cubrir una hipotética salida de Robert Lewandowski.

Ahora bien, con lo anterior ya existen declaraciones puntuales del entorno del propio futbolista y se dio en voz del agente de Julián, Fernando Hidalgo, quien dejó claro el momento actual de su representado.

¿Julián Álvarez mantuvo contactos con Barcelona?

Hidalgo no quiso entrar en detalles sobre el futuro del albiceleste, más bien optó por el discurso normal en estos casos, tirando la pelota del lado del club dueño de su ficha.

Al mismo tiempo recordó la situación actual del jugador, quien tiene contrato con el club colchonero, quien tiene hoy el poder de iniciar cualquier conversación: "Cualquier club interesado en Julián debería ponerse en contacto con la directiva del Atlético de Madrid, ya que el jugador tiene contrato y está comprometido con él".

Esas palabas las expresó Fernando Hidalgo para 'Eremnews', por donde aprovechó para negar cualquier acercamiento con el alto mando azulgrana. "No es cierto, no me he reunido con Deco ni con nadie del Barcelona durante el periodo actual", dijo.

Finalmente, hay que repasar que Julián Álvarez llegó al club de la ciudad capital española por unos 75 millones de euros más variables, proveniente del Manchester City por 75 millones de euros y se dice que en la actualidad tiene una tasación, por lo menos, de unos 100 millones de euros si Barcelona quiere conseguir sus servicios.