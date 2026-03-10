Víctor Drija enciende el Clásico Mundial de Beisbol con sus pasos de tambor

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Beisbol además de ser un enfrentamiento deportivo entre distintas naciones, es una celebración de las tradiciones culturales de cada país, mientras unos celebran con samba, bailes y consignas, los venezolanos llevan sus tambores para festejar cada victoria de la selección venezolana.

Durante el encuentro de Venezuela y Nicaragua en el LoanDepot Park de Miami se vivió una fiesta luego de la aplastante victoria de los criollos 4-0. La celebración se encendió dentro del estadio con el repique de los tambores.

Víctor Drija y sus pasos prohibidos

Víctor Drija se unió a rueda para bailar tambor y dejar en evidencia sus dotes como bailarín. Vestido con una camisa de la selección nacional de beisbol, el protagonista de “Somos tú y yo” se introdujo para mover sus caderas.

Aunque el video duró apenas unos segundos, así como su participación en la celebración, fue aplaudido por su osadía, antes de ser sacado por otro hombre para poder bailar.

Celebridades en el Clásico Mundial de Beisbol

El partido entre Venezuela y Nicaragua albergó a algunas celebridades venezolanas, quienes asistieron a la disputa para apoyar al equipo venezolano en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Akapellah, Sascha Fitness, El Cuartico, Víctor Drija, y Junior Alvarado, campeón del Kentucky Derby 2025, fueron algunos de los que dijeron presente.