Quality Princess y Jean Carlos Rodríguez: El binomio que aspira a un hito sin precedentes en el óvalo de Coche

Suscríbete a nuestros canales

La hípica venezolana se prepara para una de sus citas más significativas del calendario anual. El Hipódromo Internacional La Rinconada abre sus puertas este domingo para la reunión número 12, una jornada de trece competencias que promete paralizar a la fanaticada gracias a una cartelera de alto nivel, la disputa de clásicos de gran jerarquía y el tradicional atractivo del juego del 5y6 nacional.

Un tributo al pionero del turf nacional: La Rinconada

La jornada rinde honores a la memoria de Gustavo José Sanabria Wollmer, figura fundamental en la historia del deporte hípico en Venezuela. Nacido el 12 de abril de 1865, Sanabria Wollmer destacó como el principal impulsor de la actividad organizada en el país. Su visión permitió la fundación del Jockey Club de Venezuela, además de la creación de los hipódromos de Sabana Grande en 1896 y El Paraíso en 1908. Su legado trasciende lo deportivo, pues también ejerció funciones públicas de relevancia como Ministro de Hacienda.

El Clásico Gustavo J. Sanabria: Una prueba con historia

Esta selectiva, cuya trayectoria inició en 1975, es uno de los pilares de la temporada en el óvalo de Coche. A lo largo de sus ediciones, la prueba ha sido el escenario de hazañas inolvidables. En el libro de los récords, dos nombres propios dominan la estadística de jinetes con cinco triunfos cada uno:

Juan Vicente Tovar: El legendario "Número Uno" alcanzó la gloria en los años 1978, 1980, 1981, 1985 y 1991. Sus victorias llegaron sobre los lomos de ejemplares inmortales como Blondy, Gelinotte, Santonisa, Rymer Reef y Anzoátega.

Jean Carlos Rodríguez: El jinete activo igualó la marca histórica con triunfos en 2008 (Lady Zajal), 2011 (American Woman), 2016 (Violent Love), 2018 (Newmarket) y 2024 (Daniela Runner).

La oportunidad de un hito histórico para Jean Carlos Rodríguez

La edición de este 2026 coloca a Jean Carlos Rodríguez frente a la posibilidad de una hazaña sin precedentes. Tras igualar la marca del mítico Tovar el año pasado, el experimentado látigo tiene la oportunidad de convertirse en el máximo ganador histórico de esta prueba en solitario.

Para este compromiso, Rodríguez contará con la monta de la yegua Quality Princess, pupila del entrenador Jefferson Rivas. La expectativa entre los especialistas es máxima, pues un triunfo de este binomio no solo aseguraría los máximos honores en la carrera, sino que inscribiría el nombre de Rodríguez como el jinete más exitoso en los 51 años de historia de este evento selectivo.

Cuadro de Honor: Máximos Ganadores (Jinetes)

Jinete Victorias Años de Triunfo Juan Vicente Tovar 5 1978, 1980, 1981, 1985, 1991 Jean Carlos Rodríguez 5 2008, 2011, 2016, 2018, 2024

La presencia de ejemplares de alta calidad y la posibilidad de quebrar récords históricos convierten a esta duodécima reunión en un evento imperdible para los seguidores de la hípica en Venezuela.