Exreina de belleza recibe ayuda económica de María Conchita Alonso y de otras figuras

La exreina de belleza Helena Merlín, rompió el silencio sobre la ayuda que recibe de la cantante María Conchita Alonso, y de la actriz Carolina Perpetuo. Fue en el programa “Sábado en la noche”, que la Miss Barinas 1975, habló sin tapujos de la situación.

Helena rompió el silencio

La rubia comentó en la conversación que estuvo mal de salud hace días, estando recluida en el Hospital Dr Luis Ortega en la ciudad de Porlamar, Margarita.

La 3ra finalista del Miss Venezuela 75, fue muy sincera en hablar que no tuvo una recaída por sustancias, como algunas personas habían apuntado en las redes sociales.

Se mostró muy dolida ya que lleva varios años estable y lejos de las drogas, dedicada solamente a la protección de perritos de la calle con su fundación “Narices Frías”.

“Yo le contesté a la persona que escribió el mal mensaje. Gracias a Dios no he tenido recaída, si hubiese tenido una recaída, estuviese muerta. Me dio mucha rabia con esa persona, diciendo que yo era una drogadicta, aquí estoy con casi 16 años bien parada”, expresó.

Apoya de grandes amigas

Merlín aseveró que de manera semanal recibe el apoyo económico de María Conchita Alonso, Carolina Perpetuo y Maritza Pineda, para poder comprar su comida.

Mencionó que el dinero que ella obtiene y gana, es solo para mantener a los muchos perritos que tiene en su refugio.

“Me ayudan todos los meses, ellas se turnan para darme dinero y comprar comida. Lo que yo consigo es para mis perros”, aseveró.

La amistad entre María Conchita, Maritza y Helena viene desde el 75 cuando todas compitieron en el certamen más importante del país, celebrado en el Poliedro de Caracas.