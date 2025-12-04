Farándula

Miss Venezuela 2025: María Conchita Alonso y Ana Karina Manco definen a su favorita

Una de las candidatas captó la atención de las artistas por su belleza, estampa y actitud 

Por

Elvis González
Jueves, 04 de diciembre de 2025 a las 07:22 pm
Miss Venezuela 2025: María Conchita Alonso y Ana Karina Manco definen a su favorita
María Conchita Alonso y Ana Karina Manco / Cortesía
A pocas horas para el Miss Venezuela Universo 2025, las respetadas actrices María Conchita Alonso y Ana Karina Manco, tienen definida a su favorita. Se trata de Miss Miranda, Clara Vega Goetz, quien ha captado la atención de ambas.

Gran apoyo

En el perfil oficial de Instagram de Clara, las artistas le han dejado colgados mensajes de amor. La intérprete de “Acaríciame”, destacó que le gusta el corte de cabello que lleva la guapa rubia, ya que la hace resaltar en el grupo de 22 candidatas.

Mientras que Ana Karina Manco, le deseó éxito y suerte para esta noche, que se decide quién representará a Venezuela en el Miss Universo 2026 a celebrarse en San Juan, Puerto Rico.

Clara, hija de la Miss Venezuela 1990, Andreina Goetz, es la gran favorita para llevarse la corona, liderando todas las predicciones nacionales e internacionales.

