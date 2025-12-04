La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°47

Suscríbete a nuestros canales

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 07 de diciembre, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 15:30, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

La yegua con la mayor puntuación en los pronósticos (15 puntos), es: Universal Joy (Usa), que contará con la guía del aprendiz Samuel Yánez y entrenada por Carlos Luis Uzcátegui.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Mr. Thunder 11 Seventy Five 6 Look At Daddy 4 Absoluto 4 Counsellor 4 El Chema 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Freites Pe 13 Clover Time 7 Invencible 7 King Diego 4 Leo Alessandro 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Universal Joy (Usa) 15 Renacer 5 Mi Maritza 5 Alana 3 Tianshan 1 Honey Time 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Boiled Milk 10 Prioritise 10 Impetuosa 5 Reina Fabricia 1 Queen Vanemar 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Yasiel 9 Abu Pepe 6 Mr Keating (Usa) 5 First Time 5 Huracán Jesús 3 Tintorero 1 Arcano 1

SEXTA VÁLIDA