La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°47

La información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar en el juego de las mayorías este domingo

Por

Meridiano

Jueves, 04 de diciembre de 2025 a las 12:41 pm
Foto: José Antonio Aray
El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 07 de diciembre, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 15:30, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

La yegua con la mayor puntuación en los pronósticos (15 puntos), es: Universal Joy (Usa), que contará con la guía del aprendiz  Samuel Yánez y entrenada por Carlos Luis Uzcátegui.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Mr. Thunder 11
Seventy Five 6
Look At Daddy  4
Absoluto 4
Counsellor 4
El Chema 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Freites Pe 13
Clover Time 7
Invencible 7
King Diego 4
Leo Alessandro 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Universal Joy (Usa)  15
Renacer 5
Mi Maritza 5
Alana 3
Tianshan 1
Honey Time 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Boiled Milk 10
Prioritise 10
Impetuosa 5
 Reina Fabricia 1
 Queen Vanemar 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Yasiel 9
Abu Pepe 6
Mr Keating (Usa)  5
First Time 5
Huracán Jesús 3
Tintorero 1
Arcano 1

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Bellezze 11
Benicia (Arg) 7
Queen Rhaenyra  3
Mía Sophía 3
Vida Zofía 2
Orolinda 2
Tinta Fina 1

