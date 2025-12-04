El 'Caballo Sorpresa': Un ajuste de impacto en La Rinconada lo mete en la pelea este domingo

Suscríbete a nuestros canales

La décima cuarta fecha del tercer meeting de La Rinconada será este domingo 07 de diciembre. Con 12 carreras y sin pruebas selectivas, el gran número de participantes asegura un panorama abierto en el 5y6 nacional y promete dividendos jugosos.

Un total de ocho caballos nacionales e importados de tres años, ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela) se encuentran inscritos para la primera carrera de la tarde, en distancia de 1.300 metros y que la misma fue pautada para la 1:00 de la tarde.

La Rinconada: Dividendo Outsider Caballo

Uno de estos participantes es Odin (número 7), es un producto de King Tesa en Gran Venezuela por Águila Negra, que para esta ocasión contará con la monta del aprendiz Samuel Yanez y efectivo descargo de tres kilos. Al mismo tiempo cuenta con la preparación de Carlos Luis Uzcátegui, para el Stud “Yellowstone”.

La última competencia de este pupilo de Uzcátegui, fue el 16 de noviembre de 2025, carrera en la que partió por el puesto de pista dos y tuvo múltiples tropiezos con Robert Capriles y a pesar de ellos arribó en la quinta casilla a solo siete cuerpos y medio del ganador The Solder.

El conducido de Samuel Yánez ayer miércoles 3 de noviembre realizó el siguiente ajuste: 15,1 28,3 40,4 (600MTS) (ES) 53 2P 65,3 4P 79,4/ Contenido, fenómeno con remate de 12,1 con Franklin Puello. Así fue observado en la hoja de ejercicios de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Primera carrera: La Rinconada Favoritos