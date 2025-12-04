Albany González y el 5y6: Dos ejemplares con estilos opuestos deciden en la cartelera de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La entrenadora de purasangres de carreras, Albany González, ya sabe lo que es estar en el recinto de ganadores. Su esfuerzo, trabajo y dedicación son las cualidades que la hacen merecedora de nuevas y mayores oportunidades en un mundo tan competitivo como la hípica.

Entrenadora: La Rinconada Albany González Entrevista

La mañana de ayer, miércoles, la entrenadora atendió amablemente al equipo de Meridiano Web luego de supervisar los ajustes de los diferentes ejemplares que presentará en la próxima reunión de carreras.

Con una explicación detallada dirigida a la fanaticada hípica, González dejó entrever que existen grandes esperanzas de visitar nuevamente el recinto de ganadores durante la reunión 46.

El primer compromiso viene en la que da inicio al loto hípico, La Barbie con la monta nuevamente de José Gilberto Hernández.

- Ella participará en una prueba muy pareja de 1.400 metros, una distancia que ya conoce. De hecho, con la monta de José Gilberto, lo hizo muy bien la vez anterior en el mes de noviembre. Para esta ocasión, tenemos la expectativa de que su actuación sea excelente.

Luego en el 5y6, en la misma primera válida el rendidor Super Luissiano con la monta de Kelvin Perfecto.

- Efectivamente, el jinete ya conoce a este ejemplar. Para esta ocasión, la prueba es de 1.200 metros y el caballo viene de enfrentar numerosos contratiempos en su carrera anterior, tanto en la partida como al girar la última curva.

A pesar de estos inconvenientes, fue capaz de arribar en el tercer lugar. Por lo tanto, con un poco de suerte para este domingo, consideramos que estaremos decidiendo la carrera.

Velocidad: Caballo Datos Reunión 47 La Rinconada

Cierra con el ejemplar Clover Time y el oportuno descargo del jinete aprendiz Samuel Yánez en la segunda válida.

-Sí, este ejemplar viene mostrando un excelente desempeño. La principal arma de este purasangre es la velocidad pura, y en el corto recorrido de 1.100 metros, esperamos que concrete una buena partida (brinco) y, con algo de fortuna, logre decidir la carrera a su favor.